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Муссонные дожди в Индии с мая унесли жизни свыше 1000 человек

Муссонные дожди в Индии с мая унесли жизни свыше 1000 человек


В результате наводнений, вызванных муссонными дождями, в Индии с мая погибли 1058 человек, сообщает Times of India.
По данным Министерства внутренних дел Индии, в штате Махараштра зарегистрировано 245 смертей, связанных с наводнениями, за ним следуют Керала (155), Западная Бенгалия (154), Бихар (130), Гуджарат (107) и Ассам и Карнатака (94).
Страна сталкивается с чрезвычайным ущербом, власти вынуждены спускать воду из плотин из-за проливных дождей. Число погибших в результате наводнений увеличивается из года в год: с 936 в 2016 году до 1200 в 2017 году. И в этом году показатель смертности уже приближается к прошлогоднему (1211 человек).
Как сообщает Al Jazeera, из-за наводнений и оползней более 1 млн других жителей были вынуждены покинуть свои дома, а тысячи домов затоплены.
Дожди с июня по сентябрь являются спасательным кругом для сельскохозяйственной отрасли Индии, но они также ежегодно приводят к гибели людей и разрушениям.
В спасательных операциях, помимо спасателей, задействованы военнослужащие, а также военно-морской флот и вертолеты.
20 август 2019 /
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