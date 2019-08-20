Мальдивы – разрушающийся рай?

Мальдивы считаются воплощением райского отдыха на Земле. Восхитительные песчаные пляжи, океан с бирюзовыми переливами водной глади, тропическое изобилие – всё это привлекает на острова миллионы туристов. Там же, где есть массовый туризм, там существует проблема «туристического» мусора. Как эту проблему решает «коралловое» государство?Мальдивы – это 26 атоллов, состоящих из 1192 коралловых островков. А среди них с «особым» статусом выделяется искусственный остров Тилафуши, выросший на мелководье живописной безлюдной лагуны, всего в нескольких километрах от самого густонаселённого города и столицы Мале. В начале 1990-х, во время бума развития туристической индустрии, власти приняли решение об организации здесь свалки. Первая партия отходов была «торжественно» доставлена на Тилафуши в январе 1992 года. В песке выкапывали ямы для мусора, куда сваливали весь мусор и строительные отходы без какой-либо сортировки, прикрывая все это сверху белоснежным песком. Постепенно на мелководье появились «мусорные» участки суши, лагуна со временем уменьшилась. На искусственном острове строились цеха, фабрики и склады, в частности, под упаковку цемента и хранение метана, и даже дома для бангладешских мигрантов, занимающихся сортировкой отходов. Мусора было настолько много, что Тилафуши каждый день увеличивался на один квадратный метр, сообщает Planet Today.На мусорную проблему не обращали внимание вплоть до 2011 года. К тому времени его скопилось столько, что отходы начали загрязнять море. И тогда правительство Мальдив временно запретило отелям отгрузку на остров. Но по-прежнему самосвалы продолжают завозить туда тонны мусора, правда сейчас только из столицы. Большая часть мусора Мальдивских островов теперь экспортируется на переработку в Индию.Однако экологическая угроза для всего этого рая сохраняется. «Мусорный» остров лежит на высоте всего одного метра над уровнем моря. Глобальное потепление, влекущее за собой рост катастрофичных штормов и наводнений, повышает риск попадания химикатов и отходов в океан, и тем самым есть реальная угроза разрушения экосистемы. Тем более, что ещё в саму лагуну при разгрузках было сброшено большое количество асбеста, свинца и других токсичных металлов, которые пока покоятся на дне.Что же дальше будет с Мальдивами, с этим разрушающимся раем на Земле?..