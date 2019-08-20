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Северные олени оказались на грани исчезновения в Сибири

Северные олени оказались на грани исчезновения в Сибири


Ученые заявили об исчезновении енисейской группировки северных оленей и резком сокращении их общего числа особей этого вида, сообщается в понедельник на сайте ФГБУ "Объединенная дирекция заповедников Таймыра"
"Завершился полевой период совместных научно-исследовательских работ по изучению дикого северного оленя на Таймыре, выполняемых учеными Заповедников Таймыра, Центральносибирского заповедника и Института проблем экологии и эволюции. Выводы по результатам наблюдений, выполненных в 2019 году, самые неутешительные и будут озвучены позже, однако предварительные таковы: енисейская группировка оленей исчезла", - говорится в сообщении.
Завершающее авиационное обследование летних мест концентрации поголовья северных оленей на Таймыре прошло с 28 июля по 13 августа 2019 года. Ученые обследовали 82 тыс. кв. км полуострова Таймыр, а также более 1,7 тыс. км реки Пясина и ее притоков.
"Крайняя западная группировка оленей - тарейская, по результатам нашего учета в 2017 году еще насчитывающая 44,3 тыс. особей, - в настоящее время может составлять, по нашим экспертным оценкам, всего несколько тысяч особей", - сообщается в исследовании. Кроме того, наблюдения, проведенные в период весенней миграции 2019 года, на участке реки Хета протяженностью почти 300 км свидетельствовали о наиболее низком уровне новорожденных оленят за последние 40 лет.
Ученые считают недопустимым выделение общих лимитов в сезон охоты 2019-2020 годов в размере 41,5 тыс. особей и перераспределение квот с Таймыра в Эвенкию. "Это может нанести сокрушительный удар по таймырской популяции оленя, от которого она не сможет оправиться", - опасаются они.
20 август 2019 /
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