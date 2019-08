Новая форма пластикового загрязнения неотличима от камней

Эти небольшие куски, называемые пиропластиками, образуются при нагревании пластика в процессе производства или когда куски материала расплавляются при определенных процессах в окружающей среде. Со временем эти частицы обугливаются и становятся похожи на скальные породы, выточенные ветром и морской водой.Поскольку они очень похожи на камни, эти пиропластики, возможно, ускользнули от нашего внимания во всем мире. Они похожи, по словам исследователей, на «пластигломераты», найденные на Гавайях. Это куски пластика, смешанные с песком и раковинами, расплавленными вместе на кострах.Поскольку пиропластики были извлечены учеными из атлантических пляжей в Испании и тихоокеанских пляжей Ванкувера, они не являются региональным явлением. Ученые предполагают, что они могут быть широко распространены, но выявить эти материалы не всегда удается из-за их внешнего сходства с природной галькой.Галька и кусочки пиропластика /©Turner et al., Science of the Total Environment, 2019Авторы новой работы провели свои исследования на 165 кусках пластика с пляжей Уитсанд-Бэй в Корнуолле. Они также проанализировали еще 30 кусков с Оркнейских островов в Шотландии, графства Керри в Ирландии и северо-западной Испании. Команда подвергла образцы испытаниям, чтобы выяснить, из чего они сделаны. Спектроскопия нарушенного полного внутреннего отражения и инфракрасная спектроскопия показали, что образцы были главным образом полиэтиленом (обычно используемый в полиэтиленовых пакетах и упаковке), полипропиленом (твердый пластик, обычно используемый для упаковки и контейнеров) или комбинацией этих двух веществ.Но только рентгенофлуоресцентный анализ выявил присутствие свинца, часто сопровождаемого хромом. Это подразумевает присутствие в материале хромата свинца — соединения, которое может быть смешано с пластиком для придания ему желтого, красного или оранжевого оттенка. Оно очень токсично для всех живых организмов.