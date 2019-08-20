Женские сумки

Женская сумка - это не только аксессуар, но и функциональный
атрибут, благодаря которому можно хранить большое количество мелких предметов:
кошелёк, тушь, косметику, телефон и прочие атрибуты.
Производители создают новые коллекции, учитывая возраст и
различные вкусы целевой аудитории, предлагают разнообразные расцветки, принты
используют большое количество материалов и оригинальные украшения.
Сначала определитесь с назначением аксессуара. Для
повседневного ношения, на мероприятия и прочие. Выберите изображение в
соответствии с ситуацией.
Посмотрите на размер изделия. Подсчитайте, сколько вещей
желаете в ней носить. Учитывайте все параметры, особенно глубину.
Практичная женская сумка должна иметь достаточное
количество карманов. Это позволит вам носить все вещи в разных отсеках.
Важно правильно выбрать цвет для сумки. Черные вещи
считаются классикой и адаптируются к любой одежде. Тёмные наряды не менее
привлекательны с коричневыми атрибутами.
При выборе сумки, учитывайте характеристики фигуры и
пропорции телосложения - высоким лучше выбирать сумки с одной ручкой, а низкого
роста - с ручкой на плече.
Женщины крупного телосложения должны выбирать аксессуары
среднего размера. Объемные модели делают образ слишком громоздкими.
Обладательницам роскошной груди лучше приобретать сумки в виде трапеций, с
длинными ручками.
Выберите аксессуары в соответствии с вашим образом. Если
вы будете следовать какому-либо решению, относительно стиля, то сумка должна
гармонично смотреться на фоне одежды и обуви.
Выбирайте изделия из натуральных материалов. Кожаные
сумки, как известно, - элегантные, прочные и износостойкие. В настоящее время
наиболее популярными материалами являются кожзам и замша. Летом текстильные
сумки предпочтительнее.
Лучше отказаться от сумки, которая подходит к обуви - это
из прошлого века. Но другие аксессуары (серьги, колье) должны соответствовать
сумке. Монохромные туфли хорошо смотрятся с разноцветной сумкой.
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