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Женские сумки

Женская сумка - это не только аксессуар, но и функциональный атрибут, благодаря которому можно хранить большое количество мелких предметов: кошелёк, тушь, косметику, телефон и прочие атрибуты.

Производители создают новые коллекции, учитывая возраст и различные вкусы целевой аудитории, предлагают разнообразные расцветки, принты используют большое количество материалов и оригинальные украшения.

Сумки женские купить можно на основании следующих критериев:

  • Сначала определитесь с назначением аксессуара. Для повседневного ношения, на мероприятия и прочие. Выберите изображение в соответствии с ситуацией.
  • Посмотрите на размер изделия. Подсчитайте, сколько вещей желаете в ней носить. Учитывайте все параметры, особенно глубину.
  • Практичная женская сумка должна иметь достаточное количество карманов. Это позволит вам носить все вещи в разных отсеках.
  • Важно правильно выбрать цвет для сумки. Черные вещи считаются классикой и адаптируются к любой одежде. Тёмные наряды не менее привлекательны с коричневыми атрибутами.
  • При выборе сумки, учитывайте характеристики фигуры и пропорции телосложения - высоким лучше выбирать сумки с одной ручкой, а низкого роста - с ручкой на плече.
  • Женщины крупного телосложения должны выбирать аксессуары среднего размера. Объемные модели делают образ слишком громоздкими. Обладательницам роскошной груди лучше приобретать сумки в виде трапеций, с длинными ручками.
  • Выберите аксессуары в соответствии с вашим образом. Если вы будете следовать какому-либо решению, относительно стиля, то сумка должна гармонично смотреться на фоне одежды и обуви.
  • Выбирайте изделия из натуральных материалов. Кожаные сумки, как известно, - элегантные, прочные и износостойкие. В настоящее время наиболее популярными материалами являются кожзам и замша. Летом текстильные сумки предпочтительнее.
  • Лучше отказаться от сумки, которая подходит к обуви - это из прошлого века. Но другие аксессуары (серьги, колье) должны соответствовать сумке. Монохромные туфли хорошо смотрятся с разноцветной сумкой.
20 август 2019 /
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