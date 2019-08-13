«Роскосмос» разработал самоуничтожающийся спутник

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на спутник, который способен при необходимости саморазрушаться в космосе.

Как сообщает Федеральная служба по интеллектуальной собственности, команду на самоуничтожение должны передавать с Земли в случае завершения эксплуатации космического аппарата или его выхода из строя. В таком случае спутник должен «испариться» под действием факторов космического пространства, прежде всего, из-за нагрева. Для этого разработчики предлагают изготавливать элементы аппарата из материалов со свойством сублимации (перехода при нагревании из твердого в газообразное состояние, минуя жидкую фазу).

К примеру, предлагается покрывать разлагаемый материал спутников специальной защитной плёнкой с последующим её удалением или выполнять нагрев аппарата до температуры плавления его элементов. Изобретение направлено на ограничение срока существования аппарата на околоземной орбите: в 2016 году специалисты «Роскосмоса» пришли к выводу, что если не заниматься решением этой проблемы, то через 100−200 лет развитие космической деятельности может прекратиться из-за того, что вся околоземная орбита будет усыпана обломками техники.