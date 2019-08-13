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Звездопад "Персеид"

Звездопад "Персеид"


Наблюдение за метеорным потоком Персеиды - непростое занятие, но, следуя нескольким простым правилам, ночью с 12 на 13 августа можно будет разглядеть на небе "падающие звезды", сообщила директор Московского планетария Фаина Рублева.
Ранее в Московском планетарии рассказали, что метеоры из потока Персеиды выглядят как белые светящиеся струйки, будто расчерчивающие ночное небо. Время их свечения длится несколько секунд. Пик метеорного потока можно увидеть в ночь на 13 августа с 23.00 до 00.00 мск, причем в час ожидается до 100 метеоров.
"Советы – уехать подальше, в хорошую погоду, повыше, где нет засветки городской. И вот если удастся оказаться в таких условиях, существуют некие правила, которые помогут нам наблюдения все-таки провести … Нужно очень много внимания, очень много терпения", - сказала Рублева.
Она уточнила, что во время прохождения метеорных потоков небо не заполняется "падающими звездами": метеоры представляют собой "слабо заметные вспышечки", которые нужно постараться рассмотреть на ночном небе. Директор планетария отметила, что Персеиды будут визуально вылетать с юго-восточной стороны неба, наблюдать их лучше "краем "глаза". Именно по косой траектории можно почувствовать скорость метеора и увидеть его хвост.
Рублева отметила, что наблюдать метеоры нужно долго - порядка часа, поэтому делать это лучше лежа. Костров при этом разводить не стоит – огонь может ухудшить условия наблюдения.
13 август 2019 /
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