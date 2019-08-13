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Две недавно открытые экзопланеты могут быть жизнепригодными

Две недавно открытые экзопланеты могут быть жизнепригодными


В новом исследовании ученые показали, что две недавно открытые планеты вокруг звезды Тигардена, находящейся от нас на расстоянии всего в 12,5 светового года, могут быть пригодными для жизни.
Об открытии двух экзопланет вокруг звезды Тигардена стало известно недавно. Планеты, получившие названия Teegarden’s Star b и Teegarden’s Star c, имеют массы в 1,25 и 1,33 земной массы соответственно; при этом первая, как было установлено учеными, обращается вокруг звезды за 4,91, а вторая — за 11,4 земного дня. Предполагается, что они находятся в зоне обитаемости — в той зоне возле звезды, где на планете, теоретически, может существовать вода в жидкой форме.
В новом исследовании ученые более детально изучили потенциальную жизнепригодность данных двух экзопланет. Специалисты — на основе анализа доступных данных — предположили, что Teegarden’s Star b и Teegarden’s Star c «приливно заблокированы», то есть всегда обращены к звезде одной стороной: если это так, то значит, на данных планетах нет смены дня и и ночи. Впрочем, если у этих экзопланет есть атмосфера, она, согласно ученым, сможет переносить тепло с дневной стороны на ночную — и гипотетическая вода на поверхности не должна замерзнуть.
Две недавно открытые экзопланеты могут быть жизнепригодными

Схематичное изображение планет у звезды Тигардена; на заднем плане показана наша Солнечная система
Teegarden’s Star b и Teegarden’s Star c, как показали ученые, могут иметь на поверхности жидкую воду, при том что невысокая активность родительской звезды теоретически позволяет им иметь плотную атмосферу, похожую на таковую у Земли, и быть пригодными для жизни. При этом, согласно расчетам, температура на Teegarden’s Star b составляет примерно 0−50 градусов Цельсия; на Teegarden’s Star c же — холоднее (примерно так, как на Марсе).
Будущие исследования, возможно, позволят больше узнать о недавно открытых экзопланетах; вероятно, в этом сможет помочь будущий мощный космический телескоп «Джеймс Уэбб», который, как ожидается, будет запущен в 2021 году.
13 август 2019 /
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