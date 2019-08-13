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Астрономы обнаружили четыре «горячих юпитера»

Астрономы обнаружили четыре «горячих юпитера»


Команда британских астрономов объявила об обнаружении четырех газовых гигантов, орбиты которых проходят на очень небольшом расстоянии от родительских звезд. Из-за этого их атмосферы разогреты до весьма значительных температур. Такие экзопланеты называют «горячими юпитерами».
Открытие было сделано при помощи телескопа WASP-South, расположенного в южноафриканской обсерватории SAAO. Он обнаружил изменения кривой блеска четырех звезд, вызванных транзитами их невидимых планетоподобных спутников. В дальнейшем астрономы выполнили ряд наблюдений этих систем при помощи спектрографа Euler/CORALIE. Инструмент позволил подтвердить находку и оценить примерные массы экзопланет.
Из четверки вновь открытых миров наиболее экстремальными условиями обладает экзопланета WASP-178b. Она расположена на расстоянии 1360 световых лет от Земли. Газовый гигант обращается вокруг звезды спектрального класса A1V, которая в два раза массивнее Солнца. Масса WASP-178b составляет 1,66, а радиус — 1,81 юпитерианского. Равновесная температура дневной стороны оценивается в 2200 °C. Это делает WASP-178b одной из самых горячих известных экзопланет.
Астрономы обнаружили четыре «горячих юпитера»

Три другие экзопланеты получили обозначения WASP-184b, WASP-185b, WASP-192b. Они расположены на расстояниях от 900 до 2100 световых лет от Земли. Массы экзопланет соответственно составляют 0,57, 1,25 и 2,3 юпитерианских. Равновесные температуры их атмосфер оцениваются в 1200 °C, 900 °C и 1350 °C.
13 август 2019 /
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