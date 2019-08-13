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Астроном назвал "пиковое" время для наблюдения метеорного потока Персеиды

Астроном назвал "пиковое" время для наблюдения метеорного потока Персеиды


Наилучшие условия для наблюдения пика активности метеорного потока Персеиды наступят с 11 по 13 августа во второй половине ночи из-за почти полной луны, рассказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
Начиная с 10 по 13 августа земляне могут наблюдать максимум метеорного потока Персеид, образованного роем от кометы Свифта-Туттля (Таттла). Персеиды славятся не только большим количеством метеоров за ночь, но и наличием в их составе ярких и красивых "падающих звезд", часто оставляющих след после пролета. Нередко наблюдаются очень яркие метеоры – болиды, сравнимые по яркости с полной Луной.
"К сожалению, в этом году наблюдения Персеид на территории России сильно затруднит предстоящее 15 августа полнолуние, то есть в дни максимума активности потока засветка от Луны будет очень сильная. Тем не менее, 13 августа Луна (на широте Крыма) зайдет за горизонт в 3.19 ночи (мск), что позволяет нам спокойно наблюдать метеорный рой Персеид вплоть до утренней зари", - сказал Якушечкин.
Наблюдения будут возможны даже ранее, когда Луна уже будет достаточно низко над горизонтом. К этому времени созвездие Персей (где находится радиант потока – мнимая точка вылета метеоров потока) поднимется довольно высоко. Это позволит в течение двух часов насладиться Персеидами, сказал астроном.
Для наблюдателей в Москве 13 августа Луна уйдет за горизонт в районе 2.15 ночи, однако и утренние сумерки на широте Москвы наступят гораздо раньше, чем на юге России - в 3. 14 мск. Что касается Владивостока, то, поскольку он находится, почти на широте Симферополя, обстоятельства наблюдений (связанные с засветкой Луной) полностью аналогичны крымским, уточняет Якушечкин.
Астроном рекомендует начать наблюдения Персеид уже с 10 августа, когда Луна будет заходить за горизонт еще раньше. В ночь с 9 на 10 августа спутник Земли зайдет за горизонт в районе 1 часа ночи, а именно в эту ночь произойдет соединение Луны и Юпитера. Расстояние между объектами будет около 2,5 градусов дуги (Для примера – диаметр диска полной Луны - около 0,5 градуса).
Наблюдать метеоры удобнее всего, если лечь ногами на северо-восток, а смотреть прямо в зенит, при этом в поле Вашего зрения попадет максимальное количество метеоров. Важно, чтобы рядом не было засветки от населенных пунктов, для этого лучше выбраться на природу, советует астроном. Непременным условием наблюдений также является безоблачное небо, напомнил Якушечкин.
13 август 2019 /
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