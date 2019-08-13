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Можно ли построить город на астероиде?

Можно ли построить город на астероиде?


Помните фильм «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом в главной роли? Как лихо его герой управлялся с буром, чтобы заложить бомбу внутрь зловредного астероида, угрожавшего убить все живое на Земле! Однако в реальной жизни его хитрый план с треском бы провалился, астероид бы упал на Землю, а мы бы с вами не жили долго и счастливо. И все это произошло бы потому, что устройства для бурения астероида, показанные в фильме, просто бы не сработали в условиях низкой гравитации. А если и сработали, то послужили бы ничем иным, как аттракционом для вращения астронавтов в космическом пространстве.
Если так, то почему ученые из Венского Университета всерьез настроены не просто пробурить астероид, но и поселить внутри него первых колонистов?
Несметные богатства, летающие прямо сейчас у нас над головой
Вы когда-нибудь задавались вопросом, столько может стоить один астероид? Казалось бы, что можно найти в серо-черном камне из космоса, который иногда бесцельно пролетает над Землей или проводит время где-то между орбитами Марса и Юпитера. Однако стоимость одного среднего астероида может достигать более 10 триллионов долларов! Дело в том, что большинство известных объектов, расположенных в поясе астероидов, состоит из железа, кобальта, платины и никеля.
Рассуждая об этом, ученые из Венского Университета рассматривают идею создания первого поселения внутри одного из астероидов, расположенных между орбитами Марса и Юпитера. Естественный корпус астероида смог бы предотвратить воздействие космической радиации, а начало разработки месторождений полезных ископаемых смогло бы с лихвой окупить столь грандиозный проект.
Как будем сверлить астероид
Как уже говорилось ранее, ни одна бурильная установка, работающая в условиях земного притяжения, не смогла бы функционировать в условиях низкой гравитации. Для того, чтобы решить данный вопрос, ученые предложили весьма оригинальный вариант ведения работ в столь экстремальных условиях. Согласно расчетам, будущим исследователям придется найти астероид, способный вращаться вокруг своей оси. Эта особенность предоставит возможность использовать центробежную силу астероида для установки горного оборудования.
Можно ли построить город на астероиде?

Если «правильный» астероид найдется, то это будет означать начало эры добывания полезных ископаемых уже не на Земле, а в космическом пространстве. Кроме того, такой астероид сможет служить не просто горнодобывающей базой, но и настоящим домом для первых колонистов. Каменистый корпус вокруг станции станет надежной защитой от радиации, которую можно будет легко использовать в эксплуатации хотя бы потому, что такая естественная обшивка не будет нуждаться в дополнительном укреплении.
Может ли астероид…порваться?
Несмотря на все преимущества разработки полезных ископаемых на астероидах, человек может столкнуться с определенными опасностями, сопровождающими этот крайне необычный процесс. Дело в том, что из-за самой ничтожной ошибки вся миссия может быть легко потеряна. Так, если в результате действий космонавтов астероид утратит возможность вращаться вокруг своей оси, то исследователям придется возвращаться на Землю. То же самое им придется проделать и в случае, если космическая скала не выдержит активной разработки металлов и попросту… разорвется!
Что ж, в любом случае, у ученых еще есть время для того, чтобы продумать все возможные сценарии развития событий и предотвратить их: согласно расчетам, полноценный полет для завоевания первого космического камня может произойти только через 20 лет.
13 август 2019 /
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