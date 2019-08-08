Эталоны килограмма





На картинке — два эталона килограмма. Слева под двумя старомодными вакуумными колпаками лежит цилиндр из платино-иридиевого сплава — копия эталона килограмма, такого же цилиндрика, изготовленного в 1879 году и хранящегося в Международном бюро мер и весов. Справа — эталон, идущий ему на смену, — ультрагладкая сфера из высокочистого кремния-28 (см. Изотопы кремния). Сфера из кремния в 2018 году будет использована в эксперименте для уточнения значения постоянной Планка и пересмотра определения килограмма. По результатам планируемого эксперимента платино-иридиевые цилиндрики смогут отправиться на заслуженный отдых.

В наши дни килограмм остался единственной из семи основных единиц Международной системы единиц, привязанных к физическому объекту, а не определенных через физические константы нашей Вселенной. Эталон килограмма — цилиндр из сплава платины с иридием диаметром и высотой 39,17 мм. Однако более чем за столетие, несмотря на все меры предосторожности, эталон стал легче на 30 микрограмм, и Международный комитет мер и весов принял решение переопределить понятие измерительной единицы «килограмм», связав ее не с рукотворным артефактом, а с постоянной Планка, значение которой, правда, тоже требуется уточнить. Одним из способов уточнения постоянной Планка является определение значения числа Авогадро, а для уточнения этой величины необходимо сосчитать количество атомов в образце вещества — той самой сфере из кремния. Значение числа Авогадро будет определено тем точнее, чем более однороден материал и чем меньшее количество примесей в нем содержится. Именно поэтому с начала 2010-х годов исследователи выращивают монокристаллы из нуклида 28Si, стараясь получить кристалл идеальной сферической формы с ультравысокой степенью чистоты.

Недавно исследователи, можно сказать, приблизились к идеалу — они получили практически идеальный объект для будущей «перезагрузки» килограмма. Крайне низкое содержание примесей в материале нового эталона было подтверждено с помощью нейтронно-активационного анализа. Суть этого метода заключается в том, что образец бомбардируют нейтронами, в результате чего образуются обладающие небольшим периодом полураспада радиоактивные изотопы элементов, пути радиоактивного распада для которых известны. Таким образом, нейтронно-активационный анализ позволяет определить и природу, и содержание каждого из химических элементов в образце.

Оказалось, что самая существенная примесь в сферическом монокристалле кремния — медь, которая содержится в количестве около 70 нанограмм на грамм образца (один атом меди на три миллиарда атомов кремния). Также обнаружены еще меньшие количества хрома, кобальта, галлия, мышьяка, брома, лантана, вольфрама и золота, другие элементы не обнаружены даже в следовых количествах. С учетом всех обнаруженных загрязнений получается, что материал, использовавшийся для кремниевой сферы, чист настолько, что если бы точно такой же монокристалл состоял только из атомов кремния 28Si, его масса отличалась бы от массы изученной сферы всего на 0,7 микрограмм. Это позволяет говорить о том, что изученный сферический монокристалл кремния является наиболее химически чистым артефактом, созданным человеком. Его чистота выше, чем у похожего образца, уже применявшегося в 2015 году для определения числа Авогадро. Этот объект позволит определить постоянную Планка с максимальной точностью, вероятно, навсегда «отвязав» Междунарождную систему единиц от материальных эталонов, которые, как показывает практика, могут менять свои свойства со временем.

Фото с сайта sciencenews.org.

Аркадий Курамшин