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Мозазавры Поволжья


Мозазавры Поволжья

Мозазавры Поволжья

На этой реконструкции изображен крупный мозазавр Гофмана из Поволжья. Они во множестве плавали в конце мелового периода в обширном Русском море — заливе древнего теплого океана Тетис. Остатки этих гигантов, достигавших более 17 м в длину, часто встречаются в серовато-зеленоватых песках, которые выходят на поверхность во многих местах Саратовской, Волгоградской и Пензенской областей. 80–70 миллионов лет назад этот песок выстилал дно Русского моря, в котором плавали громадные плезиозавры, черепахи и крупные рыбы: селедки-энходусы размером с тунцов, акулы и гигантские осетры, которые вырастали до десяти метров.


Мозазавры Поволжья

Мозазавры Поволжья

Выходы зеленовато-серых меловых песков в балках почти незаметны на фоне степи. Фото © М. С. Архангельский, Саратовская область, окрестности села Белое озеро, июнь 2017 года


На вершине пищевой пирамиды располагались ящерицы-мозазавры, близкие родственники варанов. Возможно, они появились именно на территории Поволжья. Кость одного из древнейших представителей семейства мозазаврид была найдена прямо в Саратове, в заброшенном карьере на склоне Лысой горы. Она принадлежала небольшому мозазавру, он жил около 95 миллионов лет назад и был примерно полутораметровым. Его ближайшие родственники — мозазавры-расселозавры (Russellosaurus) — плавали чуть позже на территории нынешнего Техаса.

Мозазавры быстро эволюционировали и вскоре расселились по всей планете. Их кости теперь находят на всех континентах, в том числе в Антарктиде. Они успешно заняли экологические ниши вымерших к тому времени ихтиозавров, потеснили морских крокодилов и плезиозавров и стали самыми успешными морскими рептилиями второй половины мелового периода.

У мозазавров было несколько принципиальных отличий от прочих морских рептилий. Они отличались сильной кинетичностью, или подвижностью, черепа: их пасть широко раскрывалась, и добычу они могли заглатывать целиком. Они были живородящими — есть находки остатков новорожденных мозазавров в отложениях открытого моря. Очевидно, мозазавры поддерживали постоянную температуру тела. По изотопам кислорода в зубах мозазавров удалось определить, что температура тел у представителей разных родов составляла от 33 до 36 градусов по Цельсию, то есть гораздо выше, чем у гомойотермных рыб и морских черепах (около 28 градусов).

Обычно от мозазавров сохранялись только самые крепкие остатки: позвонки и зубы. При желании в Поволжье можно собрать сотни зубов самых разных размеров. У одного саратовского коллекционера есть целых три большие обувные коробки, битком набитые зубами мозазавров, найденных в местонахождениях Поволжья. У краеведа и палеонтолога А. А. Яркова из Волгограда за долгие годы тоже скопилась впечатляющая коллекция, в которой есть поистине гигантские зубы мозазавров.


Мозазавры Поволжья

Мозазавры Поволжья

Зуб огромного мозазавра из Волгоградской области (слева) и его жертвы — другого мозазавра плиоплатекарпуса. Фото © А. Ярков из статьи Ярков А., 2007. Мозазавры в степях Волгограда


Существенно реже встречаются более полные остатки, например, фрагменты челюстей мозазавров с зубами. Это справедливо не только для Поволжья, но и для всех регионов планеты. Обычно такие фрагменты небольшие — 10–20 сантиметров. К примеру, в Пензенской области в местонахождении Белый ключ недавно была найдена челюсть размером со спицу, принадлежавшая молодой особи мозазавра.


Мозазавры Поволжья

Мозазавры Поволжья

Фрагмент челюсти небольшого мозазавра из Пензенской области. Фото из архива М. С. Архангельский


А в степных балках на границе Саратовской и Волгоградской областей за последние годы активных раскопок повезло найти уже четыре фрагмента челюстей, в том числе фрагмент птеригоида с нёбными зубами. Такие нёбные зубы хорошо показаны на реконструкции сверху — это второй ряд зубов на верхнем нёбе мозазавра.


Мозазавры Поволжья

Мозазавры Поволжья

Фрагмент птеригоида с нёбными зубами крупного мозазавра с юга Саратовской области. Фото © М. С. Архангельский


Другие отдельные кости мозазавров тоже встречаются регулярно и могут многое рассказать специалистам. К примеру, в 2015 году из серо-зеленых песков Саратовской области описали лобную кость небольшого мозазавра-клидаста (Clidastes propython). Находка оказалась неординарной — ранее предполагалось, что мозазавры-клидасты обитали исключительно в мелководных заливах на территории будущих США и Мексики. Саратовская находка показала, что клидасты обитали как минимум на половине планеты. Находка стала очередным доказательством в пользу гипотезы, что морские рептилии мезозоя, подобно современным морским млекопитающим, были мигрирующими животными. Гигантские рептилии, как киты и дельфины, бороздили моря по всей Земле, следуя за течениями. Для них не составляло большой проблемы добраться от нынешней Австралии до Кавказа или от Поволжья до Колумбии — и там, и там находят одинаковые роды и виды морских рептилий. Из этого следует много интересных выводов, в том числе с требованием глобальной ревизии таксонов. Сотни видов ихтиозавров, плезиозавров и мозазавров, описанных с разных территорий Земного шара, вероятно, были десятками видов, одинаковыми для обоих полушарий планеты.


Мозазавры Поволжья

Схема возможных миграций мозазавров-клидастов, которую удалось составить благодаря находке из Саратовской области. Отмечены отложения, в которых находили остатки клидастов: БК — верхнекампанские отложения бассейна Мюнстер (Германия), БМ — нижнекампанское местонахождение Белое Озеро (Россия), БС — кампанские отложения бассейна Северного моря (Великобритания). Рисунок из статьи Григорьев Д. В. и др., 2015. О находке Clidastes propython Cope (Squamata, Mosasauridae) в верхнем мелу Саратовской области


Полные черепа и скелеты мозазавров находят редко. Самые полные находки остатков мозазавров России были сделаны в Поволжье. Первый скелет нашел крестьянин весной 1913 года в Аткарском уезде Саратовской губернии (Коновалов Ф. П., 1913. Палеонтологическая находка в Аткарском уезде). Кости торчали из серого песка в небольшом овраге. О находке доложили земскому начальнику, который вместе с крестьянами выкопал много костей. Почти все они во время раскопок были разбиты: крестьяне хотели убедиться, что копают именно кости и кололи находки, чтобы разглядеть на свежем сломе костную структуру. Найденный мозазавр был очень крупным. Торчащие из челюсти зубы крестьяне поначалу приняли за коровьи рога. Жители деревни растащили кости по домам, а самые большие сложили в соломенную ригу, которая вскоре сгорела. Когда о находке узнали специалисты, от скелета остались только некоторые позвонки, ветвь нижней челюсти и несколько отдельных зубов. Их доставили в столицу, теперь они хранятся в Палеонтологическом институте РАН.

Гораздо больше повезло другому мозазавру — из Пензы. В августе 1927 года кости этой рептилии нашел М .А. Веденяпин — бывший эсер и министр республики КОМУЧ, профессиональный террорист и любитель окаменелостей. После установления власти большевиков его арестовали и сослали в Пензу. На досуге он писал воспоминания о царских тюрьмах, занимался правами политических заключенных и бродил по оврагам, собирая ископаемые остатки. Однажды на окраине Пензы в овраге Пролом он заметил россыпь костной щепы. Осмотрев место, он нашел коренное захоронение и решил начать раскопки. Ему вызвались помочь рабочие с Трубзавода и знакомые охотники. Раскопки шли долго. Ночами яму с костями накрывали брезентом. Однако на раскоп постоянно заходили зеваки и воровали кости. По просьбе Веденяпина остатки мозазавра стал охранять красноармейский патруль. За месяц удалось выкопать челюсть, несколько зубов и отдельные кости, кучей лежавшие возле нижней челюсти. Других костей не нашлось.


Мозазавры Поволжья

Мозазавры Поволжья

Нижняя челюсть мозазавра, добытого М. А. Веденяпиным. Фото из архива Пензенского краеведческого музея


Находку упаковали и переправили из Пензы в Петербург. Краеведческий музей затем получил точную гипсовую копию черепа. А подлинник постигла печальная участь. Настоящую челюсть и часть черепа выставили в Геологическом музее имени Ф.Н. Чернышева. За годы посетители музея растащили все незакрепленные кости и зубы. Осталась только челюстная кость, над которой с запозданием поставили стеклянный колпак. Эту челюсть можно увидеть и сейчас. А вот изучать находку во многом приходится по гипсовому слепку из Пензенского музея.

Пензенский ящер принадлежал к мозазаврам Гофмана — самым поздним и огромным мозазаврам. Выкопанная Веденяпиным рептилия, по недавним расчетам, оказалась одним из крупнейших мозазавров планеты и в длину достигала 17 метров.

Иллюстрация © Андрей Атучин из книги «Древние чудовища России».

См. также о птицах древнего Поволжья:
Поволжский ихтиорнис, «Элементы», 15.05.2017.

Антон Нелихов

08 август 2019 /
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