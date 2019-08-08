Мозазавры Поволжья





На этой реконструкции изображен крупный мозазавр Гофмана из Поволжья. Они во множестве плавали в конце мелового периода в обширном Русском море — заливе древнего теплого океана Тетис. Остатки этих гигантов, достигавших более 17 м в длину, часто встречаются в серовато-зеленоватых песках, которые выходят на поверхность во многих местах Саратовской, Волгоградской и Пензенской областей. 80–70 миллионов лет назад этот песок выстилал дно Русского моря, в котором плавали громадные плезиозавры, черепахи и крупные рыбы: селедки-энходусы размером с тунцов, акулы и гигантские осетры, которые вырастали до десяти метров.

Выходы зеленовато-серых меловых песков в балках почти незаметны на фоне степи. Фото © М. С. Архангельский, Саратовская область, окрестности села Белое озеро, июнь 2017 года

На вершине пищевой пирамиды располагались ящерицы-мозазавры, близкие родственники варанов. Возможно, они появились именно на территории Поволжья. Кость одного из древнейших представителей семейства мозазаврид была найдена прямо в Саратове, в заброшенном карьере на склоне Лысой горы. Она принадлежала небольшому мозазавру, он жил около 95 миллионов лет назад и был примерно полутораметровым. Его ближайшие родственники — мозазавры-расселозавры (Russellosaurus) — плавали чуть позже на территории нынешнего Техаса.

Мозазавры быстро эволюционировали и вскоре расселились по всей планете. Их кости теперь находят на всех континентах, в том числе в Антарктиде. Они успешно заняли экологические ниши вымерших к тому времени ихтиозавров, потеснили морских крокодилов и плезиозавров и стали самыми успешными морскими рептилиями второй половины мелового периода.

У мозазавров было несколько принципиальных отличий от прочих морских рептилий. Они отличались сильной кинетичностью, или подвижностью, черепа: их пасть широко раскрывалась, и добычу они могли заглатывать целиком. Они были живородящими — есть находки остатков новорожденных мозазавров в отложениях открытого моря. Очевидно, мозазавры поддерживали постоянную температуру тела. По изотопам кислорода в зубах мозазавров удалось определить, что температура тел у представителей разных родов составляла от 33 до 36 градусов по Цельсию, то есть гораздо выше, чем у гомойотермных рыб и морских черепах (около 28 градусов).

Обычно от мозазавров сохранялись только самые крепкие остатки: позвонки и зубы. При желании в Поволжье можно собрать сотни зубов самых разных размеров. У одного саратовского коллекционера есть целых три большие обувные коробки, битком набитые зубами мозазавров, найденных в местонахождениях Поволжья. У краеведа и палеонтолога А. А. Яркова из Волгограда за долгие годы тоже скопилась впечатляющая коллекция, в которой есть поистине гигантские зубы мозазавров.

Зуб огромного мозазавра из Волгоградской области (слева) и его жертвы — другого мозазавра плиоплатекарпуса. Фото © А. Ярков из статьи Ярков А., 2007. Мозазавры в степях Волгограда

Существенно реже встречаются более полные остатки, например, фрагменты челюстей мозазавров с зубами. Это справедливо не только для Поволжья, но и для всех регионов планеты. Обычно такие фрагменты небольшие — 10–20 сантиметров. К примеру, в Пензенской области в местонахождении Белый ключ недавно была найдена челюсть размером со спицу, принадлежавшая молодой особи мозазавра.

Фрагмент челюсти небольшого мозазавра из Пензенской области. Фото из архива М. С. Архангельский

А в степных балках на границе Саратовской и Волгоградской областей за последние годы активных раскопок повезло найти уже четыре фрагмента челюстей, в том числе фрагмент птеригоида с нёбными зубами. Такие нёбные зубы хорошо показаны на реконструкции сверху — это второй ряд зубов на верхнем нёбе мозазавра.

Фрагмент птеригоида с нёбными зубами крупного мозазавра с юга Саратовской области. Фото © М. С. Архангельский

Другие отдельные кости мозазавров тоже встречаются регулярно и могут многое рассказать специалистам. К примеру, в 2015 году из серо-зеленых песков Саратовской области описали лобную кость небольшого мозазавра-клидаста (Clidastes propython). Находка оказалась неординарной — ранее предполагалось, что мозазавры-клидасты обитали исключительно в мелководных заливах на территории будущих США и Мексики. Саратовская находка показала, что клидасты обитали как минимум на половине планеты. Находка стала очередным доказательством в пользу гипотезы, что морские рептилии мезозоя, подобно современным морским млекопитающим, были мигрирующими животными. Гигантские рептилии, как киты и дельфины, бороздили моря по всей Земле, следуя за течениями. Для них не составляло большой проблемы добраться от нынешней Австралии до Кавказа или от Поволжья до Колумбии — и там, и там находят одинаковые роды и виды морских рептилий. Из этого следует много интересных выводов, в том числе с требованием глобальной ревизии таксонов. Сотни видов ихтиозавров, плезиозавров и мозазавров, описанных с разных территорий Земного шара, вероятно, были десятками видов, одинаковыми для обоих полушарий планеты.

Схема возможных миграций мозазавров-клидастов, которую удалось составить благодаря находке из Саратовской области. Отмечены отложения, в которых находили остатки клидастов: БК — верхнекампанские отложения бассейна Мюнстер (Германия), БМ — нижнекампанское местонахождение Белое Озеро (Россия), БС — кампанские отложения бассейна Северного моря (Великобритания). Рисунок из статьи Григорьев Д. В. и др., 2015. О находке Clidastes propython Cope (Squamata, Mosasauridae) в верхнем мелу Саратовской области

Полные черепа и скелеты мозазавров находят редко. Самые полные находки остатков мозазавров России были сделаны в Поволжье. Первый скелет нашел крестьянин весной 1913 года в Аткарском уезде Саратовской губернии (Коновалов Ф. П., 1913. Палеонтологическая находка в Аткарском уезде). Кости торчали из серого песка в небольшом овраге. О находке доложили земскому начальнику, который вместе с крестьянами выкопал много костей. Почти все они во время раскопок были разбиты: крестьяне хотели убедиться, что копают именно кости и кололи находки, чтобы разглядеть на свежем сломе костную структуру. Найденный мозазавр был очень крупным. Торчащие из челюсти зубы крестьяне поначалу приняли за коровьи рога. Жители деревни растащили кости по домам, а самые большие сложили в соломенную ригу, которая вскоре сгорела. Когда о находке узнали специалисты, от скелета остались только некоторые позвонки, ветвь нижней челюсти и несколько отдельных зубов. Их доставили в столицу, теперь они хранятся в Палеонтологическом институте РАН.

Гораздо больше повезло другому мозазавру — из Пензы. В августе 1927 года кости этой рептилии нашел М .А. Веденяпин — бывший эсер и министр республики КОМУЧ, профессиональный террорист и любитель окаменелостей. После установления власти большевиков его арестовали и сослали в Пензу. На досуге он писал воспоминания о царских тюрьмах, занимался правами политических заключенных и бродил по оврагам, собирая ископаемые остатки. Однажды на окраине Пензы в овраге Пролом он заметил россыпь костной щепы. Осмотрев место, он нашел коренное захоронение и решил начать раскопки. Ему вызвались помочь рабочие с Трубзавода и знакомые охотники. Раскопки шли долго. Ночами яму с костями накрывали брезентом. Однако на раскоп постоянно заходили зеваки и воровали кости. По просьбе Веденяпина остатки мозазавра стал охранять красноармейский патруль. За месяц удалось выкопать челюсть, несколько зубов и отдельные кости, кучей лежавшие возле нижней челюсти. Других костей не нашлось.

Нижняя челюсть мозазавра, добытого М. А. Веденяпиным. Фото из архива Пензенского краеведческого музея

Находку упаковали и переправили из Пензы в Петербург. Краеведческий музей затем получил точную гипсовую копию черепа. А подлинник постигла печальная участь. Настоящую челюсть и часть черепа выставили в Геологическом музее имени Ф.Н. Чернышева. За годы посетители музея растащили все незакрепленные кости и зубы. Осталась только челюстная кость, над которой с запозданием поставили стеклянный колпак. Эту челюсть можно увидеть и сейчас. А вот изучать находку во многом приходится по гипсовому слепку из Пензенского музея.

Пензенский ящер принадлежал к мозазаврам Гофмана — самым поздним и огромным мозазаврам. Выкопанная Веденяпиным рептилия, по недавним расчетам, оказалась одним из крупнейших мозазавров планеты и в длину достигала 17 метров.

Иллюстрация © Андрей Атучин из книги «Древние чудовища России».

См. также о птицах древнего Поволжья:

Поволжский ихтиорнис, «Элементы», 15.05.2017.

Антон Нелихов