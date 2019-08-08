В ожидании нового дизайна





Почти готов новый сайт «Элементов». Приглашаем наших читателей на экскурсию. Книга отзывов — в комментариях к этой новости.[/b]

У нас для вас необычно короткая новость и просьба. Посмотрите, пожалуйста, «бету» новой версии нашего сайта, зайдите в разные разделы, сравните с «оригиналом». Вам нравится? Вас раздражает? Что-то недоделано или сделано неправильно?

Мы будем рады увидеть слова поддержки и критику в комментариях под этой новостью. Вот она, кстати, в новом дизайне — можно комментировать прямо там.

Работа над новым сайтом заняла больше полугода (это было непростое время!), и вот он почти готов. Мы постараемся выпустить его как можно скорее, доделав самое необходимое. Но это только начало, новая версия сайта будет активно развиваться — например, скоро появится адаптивная верстка, которая сделает чтение сайта удобным и на мобильных устройствах.

Надеемся, вам, как и нам, жалко расставаться со старыми «Элементами». Но что поделаешь — сайту уже почти 12 лет, и за это время его дизайн практически не менялся.

Пожелайте нам удачи!

Редакция «Элементов»