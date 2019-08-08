Укрывной материал для парников и теплиц

Покрытие для теплиц - это современный способ защиты растений от вредителей, а также от неблагоприятных атмосферных условий. Оно не только обладает барьерными свойствами, но и позволяет создать оптимальный микроклимат для хорошего урожая. в современной продаже предлагается несколько типов укрывных материалов, каждый из которых имеет определённые преимущества и характеристики.

Фермеры и садоводы-любители знают, что посадка на покрытых землях позволяет им выращивать сельскохозяйственные культуры, которые не всегда адаптированы к местному климату. Теплицы и парники различного дизайна очень распространены на дачах и частных участках. Однако их эффективность может значительно возрасти, если купить укрывной материал: агроволокно.

Нетканый укрывной материал имеет следующие характеристики:

отличная проницаемость для влаги, но отличается нулевой гигроскопичностью;

экологически безопасный материал, для растений и людей;

оберегает растения от ультрафиолета;

защищает от чрезмерного количества осадков и экстремальных погодных условий;

оберегает от вредителей и птиц;

поддерживает тепло внутри конструкции во время небольших заморозков;

свободно пропускает воздух;

не способствует конденсации;

прост в использовании и хранении;

отличается долговечностью и устойчивостью к износу;

не гниёт и не покрывается плесенью;

срок годности: неограничен.

Нетканый материал покрытия экологичен, как было отмечено выше.

Сочетание перечисленных свойств помогает повысить урожайность на 20% благодаря правильно выбранному материалу покрытия. Его цена равнозначна стоимости пластиковой пленки, которая для многих садоводов станет приятным сюрпризом. При этом, если принять во внимание безупречные характеристики и долгий срок эксплуатации нетканого материала, его покупка будет более выгодным решением. Например, помидоры под покровным материалом могут расти до тех пор, пока они полностью не созреют на открытом грунте, в то время как плёнка не способна гарантировать столь удачный исход.