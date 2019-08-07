Преимущества покупки однокомнатной квартиры

Покупка квартиры во многих отношениях является захватывающим событием, поэтому, чтобы сделать действительно правильный выбор и не иметь неприятностей в дальнейшем, надо тщательно продумать все этапы покупки и учесть, казалось бы, несущественные детали.

Если кто-то не может позволить себе покупку просторных квартир, из-за ограниченного бюджета, или просто в этом нет особой надобности, то возникает вопрос о выборе однокомнатной жилплощади. Несмотря на небольшие размеры, данное жилище имеет несколько преимуществ. Последние - не так очевидны, но они есть, и среди них стоит отметить следующие:

Небольшая площадь означает нехватку места для хранения. Это преимущество? Это кажется странным, но данный критерий можно считать достоинством: вам не нужно убирать горы лишних вещей, которые накапливались в квартире за годы. Уборка небольших домов всегда легче. Важный аспект в эпоху полной нехватки личного времени - для работающих женщин. В секторе "однушек" в Киеве всегда достаточно предложений: это относится и к небольшим спальным районам, и в центральной части столицы. Нет проблем с выбором этих квартир. Например, можно рассмотреть варианты на веб-ресурсе https://stolichne.com/vtorichnoe/odnokomnatnye-kvartiry/. Неоспоримым преимуществом однокомнатной квартиры является то, что в гостиной одновременно есть и спальня. В правильно спроектированной комнате, выбирая дизайн, можно сделать ремонт гораздо экономичнее, чем в квартире с несколькими комнатами. Оплата услуг ЖКХ за малогабаритную жилплощадь будет ниже. Например, основным элементом коммунальных расходов является оплата за обогрев, которая рассчитывается, с учётом размеров жилища. Если вы, наконец, захотите продать однокомнатную квартиру, спрос будет выше, чем для вариантов из двух и трех комнат. Это утверждение также верно, если вы решили сдавать свою "однушку". Тех, кто хочет такое жильё, можно найти без проблем.

Поэтому покупку однокомнатной квартиры в Киеве можно рассматривать, как выгодную и разумную инвестицию.