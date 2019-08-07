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Индийский лунный аппарат сделал снимки Земли

Индийский лунный аппарат сделал снимки Земли


Индийская лунная миссия «Чандраян-2» была запущена 22 июля 2019 года — при помощи ракеты-носителя GSLV Mk.III. Миссия включает орбитальный аппарат, посадочный модуль «Викрам» и луноход «Прагаян». Недавно были опубликованы фотографии, полученные миссией, — на которых запечатлена Земля. Снимки были сделаны 3 августа одной из камер, установленных на посадочном модуле.
Индийский лунный аппарат сделал снимки Земли

«Чандраян-2» уже выполнила шесть успешных маневров. Согласно планам, 14 августа она совершит маневр для выхода на траекторию перелета к Луне — затем аппараты захватит гравитация естественного спутника Земли и они окажутся на окололунной орбите. Как ожидается, к началу следующего месяца высота орбиты снизится до 100 километров. После этого посадочный модуль и луноход отделятся от орбитального зонда и должны будут приземлиться в области южного полюса Луны 7 сентября. Орбитальный аппарат, как предполагается, проработает около года, а посадочный модуль и луноход — один лунный день (примерно 17 земных).
Индийский лунный аппарат сделал снимки Земли

Индийский лунный аппарат сделал снимки Земли

Индийский лунный аппарат сделал снимки Земли
07 август 2019 /
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