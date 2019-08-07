» » Предложен способ терраформирования Марса

Предложен способ терраформирования Марса

Предложен способ терраформирования Марса


Группа ученых из Лаборатории реактивного движения предложила способ создания на ограниченных участках Красной планеты условий, пригодных для существования земной жизни. Авторы идеи надеются, что этот проект со временем даст возможность колонизации Марса.
Разработчики предлагают покрыть избранные участки поверхности Марса слоем аэрогеля — вещества, имеющего прозрачную основу и распыленные в ней пузырьки, заполненные воздухом или похожей по составу газовой смесью. Предполагается, что аэрогель будет прозрачен для солнечного света, идущего сверху, но будет экранировать поток инфракрасного излучения, испускаемого нагретым марсианским грунтом.
«Наш материал — это структура из твердого тела, заполненного крошечными пузырьками жидкости. Если вы уберете жидкость и замените ее воздухом, вы получите аэрогель», — говорит Лаура Кербер (Laura Kerber), исследователь из Лаборатории реактивного движения.
В результате на данном участке создастся локальный парниковый эффект. По расчетам авторов, температура грунта под «одеялом» может достичь 50 градусов Цельсия. Разогрев нижележащих пород приведет к таянию льда. Если, конечно, он там есть в заметных количествах. Кербер считает, что такое место ей известно — это Deuteronilus Mensae, изобилующая кратерами местность в северном полушарии Марса, имеющая размер порядка 900 км.
Предложен способ терраформирования Марса

Deuteronilus Mensae, вид со спутника
Таким образом, под гелевым слоем будет создано теплое и влажное место. По меркам современного Марса — почти рай. Толщина геля для достижения требуемого эффекта должна составить всего несколько сантиметров. Сможет ли он блокировать радиацию из сообщения неясно.
Поскольку существующая на Марсе атмосфера совершенно не пригодна для земной жизни, разогретые участки придется изолировать от нее, как-то герметизировав. В сообщении phys.org не уточняется способ решения этой задачи, но важно то, что она хотя бы осознается.
В чуть более отдаленной перспективе аэрогель сможет стать важным подспорьем для создания на Марсе обширных обитаемых пространств.
07 август 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Что мы знаем о планете Марс?
Хочу все знать

Что мы знаем о планете Марс?

Марс - четвёртая планета от Солнца. Он назван в честь римского бога войны, но в то же время, его иногда называют Красной планетой, в связи с соответствующим цветом поверхности.
Есть ли жизнь на Марсе?
Хочу все знать

Есть ли жизнь на Марсе?

Марс – это четвертая планета Солнечной системы. Вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» будоражил умы многих ученых не одну сотню лет. Поиски жизни на Марсе занимают в развития человеческой цивилизации одно
Проект Mars One – это больше чем реалити-шоу
Хочу все знать

Проект Mars One – это больше чем реалити-шоу

Готовьтесь к уникальному реалити-шоу, которое никогда ранее не видело человечество. Mars One представляет собой первый реалистичный проект, целью которого является постепенная колонизация Марса. В
Аэрогелевый бронежилет способен выдержать взрыв 1 кг динамита
Хочу все знать

Аэрогелевый бронежилет способен выдержать взрыв 1 кг динамита

Аэрогель может смело претендовать на звание самого необычного материала на планете. Он уже завоевал 15 рекордов в книге Гиннеса. Другое название этого вещества – «застывший дым». Получают его при
Новости с Красной планеты: комета приближается
Хочу все знать

Новости с Красной планеты: комета приближается

В ближайшее воскресенье, 19 октября, мимо Марса пролетит комета. Причем очень близко — она даже заденет его хвостом! Ну а мы сможем следить за их встречей с помощью целой флотилии космических
Какой материал самый легкий?
Хочу все знать

Какой материал самый легкий?

Аэрогель – одно из самых удивительных изобретений человечества.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Дешевый хостинг: преимущества и недостаткиБокал шампанского на термограммеЗемляне наблюдали частичное лунное затмениеНейрохимическая гипотеза происхождения человекаПрелюдия истинной многоклеточности или ранние эволюционные эксперименты?Просмотр фильмов онлайнОбыкновенная солнечная рыбаЗеркало рентгеновской души


Свежие Статьи
Астрономы открыли загадочный диск из пыли у

Астрономы открыли загадочный диск из пыли у "спящей" черной дыры

X-37B не обладает высокой маневренностью

X-37B не обладает высокой маневренностью

Огромный астероид едва не столкнулся с Землей

Огромный астероид едва не столкнулся с Землей

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+