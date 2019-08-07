Предложен способ терраформирования Марса

Группа ученых из Лаборатории реактивного движения предложила способ создания на ограниченных участках Красной планеты условий, пригодных для существования земной жизни. Авторы идеи надеются, что этот проект со временем даст возможность колонизации Марса.Разработчики предлагают покрыть избранные участки поверхности Марса слоем аэрогеля — вещества, имеющего прозрачную основу и распыленные в ней пузырьки, заполненные воздухом или похожей по составу газовой смесью. Предполагается, что аэрогель будет прозрачен для солнечного света, идущего сверху, но будет экранировать поток инфракрасного излучения, испускаемого нагретым марсианским грунтом.«Наш материал — это структура из твердого тела, заполненного крошечными пузырьками жидкости. Если вы уберете жидкость и замените ее воздухом, вы получите аэрогель», — говорит Лаура Кербер (Laura Kerber), исследователь из Лаборатории реактивного движения.В результате на данном участке создастся локальный парниковый эффект. По расчетам авторов, температура грунта под «одеялом» может достичь 50 градусов Цельсия. Разогрев нижележащих пород приведет к таянию льда. Если, конечно, он там есть в заметных количествах. Кербер считает, что такое место ей известно — это Deuteronilus Mensae, изобилующая кратерами местность в северном полушарии Марса, имеющая размер порядка 900 км.Deuteronilus Mensae, вид со спутникаТаким образом, под гелевым слоем будет создано теплое и влажное место. По меркам современного Марса — почти рай. Толщина геля для достижения требуемого эффекта должна составить всего несколько сантиметров. Сможет ли он блокировать радиацию из сообщения неясно.Поскольку существующая на Марсе атмосфера совершенно не пригодна для земной жизни, разогретые участки придется изолировать от нее, как-то герметизировав. В сообщении phys.org не уточняется способ решения этой задачи, но важно то, что она хотя бы осознается.В чуть более отдаленной перспективе аэрогель сможет стать важным подспорьем для создания на Марсе обширных обитаемых пространств.