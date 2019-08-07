NASA получило первые данные с солнечного зонда Parker Solar Probe
Автоматический космический аппарат NASA Parker Solar Probe, в задачи которого входят облеты Солнца и изучение его короны, был запущен 12 августа 2018 года. И, как сообщается на официальном сайте миссии, пару дней назад завершилось перекачивание данных, собранных зондом во время двух полетов: первый состоялся осенью 2018 года, второй — в этом апреле. В общей сложности аппарат передал аж 22 гигабайта информации (на 50 процентов больше, чем ожидали астрономы): все благодаря телекоммуникационной системе Parker Solar Probe, которая, как оказалось, работает лучше и быстрее, чем предполагали ученые. Более того, с 24 июля по 15 августа астрономы ожидают получить еще 25 гигабайтов информации. Однако сами данные обещают опубликовать лишь в конце 2019 года. К тому времени солнечный зонд успеет совершить третий (из пяти) облет светила: он начнется 27 августа, а на максимальное сближение с Солнцем Parker выйдет к 1 сентября.
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