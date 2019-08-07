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Метеоритный удар создал мега-цунами на древнем Марсе
Результаты нового исследования показывают, что гигантский метеорит, создавший огромный кратер Ломоносова, упал в океан покрывавший планету и вызвал “мега-цунами”.
Сегодня Марс - холодный, сухой мир. Но многие ученые уверены, что когда-то он был водным миром. Конус кратера Ломоносова имеет ту же высоту, что и предполагаемая глубина океана, и напоминает подобные кратеры на Земле.
07 август 2019 /
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