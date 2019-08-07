«Хаббл» заснял «Млечный Путь спустя 4 млрд лет»

Орбитальная обсерватория прислала снимки явления, которое спустя миллиарды лет ждет нашу Галактику.Космический телескоп «Хаббл» запечатлел две галактики UGC 2369 в созвездии Овна на пороге слияния. Об этом сообщается на официальном сайте обсерватории.Взаимодействие галактик постоянно притягивает их друг к другу — этот процесс искажает их формы. На снимке можно увидеть образование между объектами тонкого моста из газа, пыли и звезд.Для галактик слияние — обычное явление, при котором большие галактики притягивают карликовые. Однако в определенный момент во Вселенной происходят более эпохальные события, как то, что запечатлел «Хаббл». А через 4,5 миллиарда лет то же самое ждет и нашу галактику Млечный Путь — она столкнется с галактикой Андромеды, которая находится в 2,5 млн световых лет от Земли.