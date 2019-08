Охотницы за слезами

На фото — разноцветные бабочки теснятся на голове каймана, чтобы получить доступ к крокодиловым слезам — важному источнику соли. Этот снимок, сделанный Марком Кауэном (Marc Cowan) в Бразилии на берегах Амазонки, был удостоен специальной награды на фотоконкурсе издательства Лондонского королевского общества 2016 года (2016 Royal Society Publishing photography competition) в категории «Экология и наука об окружающей среде».

Явление лакрифагии — использования в пищу слёз — описано для многих чешуекрылых. В большинстве случаев их «клиенты» — крупные млекопитающие (например, парнокопытные) и рептилии (крокодилы и черепахи).

Бабочки Dryas iulia пьют слезы у черепахи Podocnemis expansa в Эквадоре. Фото с сайта huffingtonpost.com

Так, в той части Южной Америки, которая отделена от Тихого океана Андами, а от Атлантического — огромными расстояниями, бабочки атакуют черепах в погоне за солью из их слёз.

Энтомологу, активному борцу за охрану природы и автору ютьюб-канала «Дневники джунглей» (Jungle Diaries) Филу Торресу (Phil Torres), проведшему два года на Амазонке в Перу, удалось снять это видео, на котором стая разноцветных бабочек вьется вокруг черепахи, чтобы испить ее слез

Но пьют бабочки и слезы птиц. На сегодняшний день известно всего три вида таких бабочек. Это Hemiceratoides hieroglyphica на Мадагаскаре, Azeta melanea в Колумбии и Gorgone macarea в Бразилии. Птицы, конечно, не рыдают подобно людям (или крокодилам), но слезные железы у них тоже есть. Как и всем наземных позвоночным, слезы необходимы птицам для смачивания и очищения глаз.

Ночная бабочка Hemiceratoides hieroglyphica из семейства эребид пристроилась на шее эндемика Мадагаскара, птицы Newtonia brunneicauda из семейства ванговых и пьет ее слёзы. Фото Roland Hilgartner/Mamisolo Raoilison из статьи R. Hilgartner et al., 2007. Malagasy birds as hosts for eye-frequenting moths

Хоботок ночной бабочки H. hieroglyphica. На его конце (нижнее фото) — крючки, многочисленные зубцы, щетинки и шипы, которые помогают бабочке закрепиться в глазу птицы. Фото из статьи R. Hilgartner et al., 2007. Malagasy birds as hosts for eye-frequenting moths

Известен только один вид чешуекрылых, который питается исключительно слезами, — Lobocraspis grisefusa. Большинство же лакрифагов дополняет ими свой рацион. Слезы могут служить дополнительным источником натрия (очень важный для животных элемент; бабочкам он необходим для формирования яиц) и белка (в слезах содержится, например, альбумин), а в периоды засухи — и воды. Скорее всего, помимо слёз H. hieroglyphica питается фруктами, поскольку строение хоботка позволяет бабочке прокалывать фруктовую кожуру и пить сок. Судя по филогенетическому дереву семейства эребид, в которое входит H. hieroglyphica, предок этой бабочки питался соком фруктов, прокалывая их хоботком. Кстати, к тому же семейству относится род Calyptra — единственный род чешуекрылых, представители которого (по крайней мере, некоторые) прокалывают кожу животных и пьют их кровь.

Хоботок H. hieroglyphica имеет на конце крючки, зубцы, щетинки и шипы. Но глаз — нежная структура. К чему такой угрожающий инструмент? Дело в том, что бабочка может производить свои манипуляции, только когда птица неподвижна, то есть когда она спит. Но глаз спящей птицы закрыт веками и мигательной перепонкой. Считается, что устройство хоботка позволяет лакрифагу преодолеть эту защиту и заякориться за веки изнутри. А поскольку хоботок длинный (половина длины тела насекомого), бабочка может добраться до слёз птицы, находясь на ее шее (которая менее чувствительна, чем область вблизи глаз). H. hieroglyphica может находиться на одной птице до получаса.

Ученые потревожили сон полосатой муравьеловки Hypocnemoides melanopogon и испортили трапезу ночной бабочке-лакрифагу Gorgone macarea. Фото © Leandro Moraes с сайта nationalgeographic.com

Можно ли назвать это явление паразитизмом? Без сомнения, да. «Parasites» переводится с греческого как «нахлебник», а такое поведение иначе как нахлебничеством не назовешь. Незваный гость не наносит птице ущерб и даже не доставляет ей дискомфорт, однако потенциально может быть переносчиком патогенов.

Ночная бабочкапьет слезы полосатой муравьеловки. Видео эколога Леандру Мораеша (Leandro Moraes) из Национального института исследований Амазонки (National Institute of Amazonian Research, Манаус, Бразилия)

Фото © Marc Cowan с сайта royalsociety.org.

Галина Клинк