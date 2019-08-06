» » Охотницы за слезами

Охотницы за слезами


Охотницы за слезами

Охотницы за слезами

На фото — разноцветные бабочки теснятся на голове каймана, чтобы получить доступ к крокодиловым слезам — важному источнику соли. Этот снимок, сделанный Марком Кауэном (Marc Cowan) в Бразилии на берегах Амазонки, был удостоен специальной награды на фотоконкурсе издательства Лондонского королевского общества 2016 года (2016 Royal Society Publishing photography competition) в категории «Экология и наука об окружающей среде».

Явление лакрифагии — использования в пищу слёз — описано для многих чешуекрылых. В большинстве случаев их «клиенты» — крупные млекопитающие (например, парнокопытные) и рептилии (крокодилы и черепахи).


Охотницы за слезами

Бабочки Dryas iulia пьют слезы у черепахи Podocnemis expansa в Эквадоре. Фото с сайта huffingtonpost.com


Так, в той части Южной Америки, которая отделена от Тихого океана Андами, а от Атлантического — огромными расстояниями, бабочки атакуют черепах в погоне за солью из их слёз.

Энтомологу, активному борцу за охрану природы и автору ютьюб-канала «Дневники джунглей» (Jungle Diaries) Филу Торресу (Phil Torres), проведшему два года на Амазонке в Перу, удалось снять это видео, на котором стая разноцветных бабочек вьется вокруг черепахи, чтобы испить ее слез

Но пьют бабочки и слезы птиц. На сегодняшний день известно всего три вида таких бабочек. Это Hemiceratoides hieroglyphica на Мадагаскаре, Azeta melanea в Колумбии и Gorgone macarea в Бразилии. Птицы, конечно, не рыдают подобно людям (или крокодилам), но слезные железы у них тоже есть. Как и всем наземных позвоночным, слезы необходимы птицам для смачивания и очищения глаз.


Охотницы за слезами

Ночная бабочка Hemiceratoides hieroglyphica из семейства эребид пристроилась на шее эндемика Мадагаскара, птицы Newtonia brunneicauda из семейства ванговых и пьет ее слёзы. Фото Roland Hilgartner/Mamisolo Raoilison из статьи R. Hilgartner et al., 2007. Malagasy birds as hosts for eye-frequenting moths


Охотницы за слезами

Охотницы за слезами

Хоботок ночной бабочки H. hieroglyphica. На его конце (нижнее фото) — крючки, многочисленные зубцы, щетинки и шипы, которые помогают бабочке закрепиться в глазу птицы. Фото из статьи R. Hilgartner et al., 2007. Malagasy birds as hosts for eye-frequenting moths


Известен только один вид чешуекрылых, который питается исключительно слезами, — Lobocraspis grisefusa. Большинство же лакрифагов дополняет ими свой рацион. Слезы могут служить дополнительным источником натрия (очень важный для животных элемент; бабочкам он необходим для формирования яиц) и белка (в слезах содержится, например, альбумин), а в периоды засухи — и воды. Скорее всего, помимо слёз H. hieroglyphica питается фруктами, поскольку строение хоботка позволяет бабочке прокалывать фруктовую кожуру и пить сок. Судя по филогенетическому дереву семейства эребид, в которое входит H. hieroglyphica, предок этой бабочки питался соком фруктов, прокалывая их хоботком. Кстати, к тому же семейству относится род Calyptra — единственный род чешуекрылых, представители которого (по крайней мере, некоторые) прокалывают кожу животных и пьют их кровь.

Хоботок H. hieroglyphica имеет на конце крючки, зубцы, щетинки и шипы. Но глаз — нежная структура. К чему такой угрожающий инструмент? Дело в том, что бабочка может производить свои манипуляции, только когда птица неподвижна, то есть когда она спит. Но глаз спящей птицы закрыт веками и мигательной перепонкой. Считается, что устройство хоботка позволяет лакрифагу преодолеть эту защиту и заякориться за веки изнутри. А поскольку хоботок длинный (половина длины тела насекомого), бабочка может добраться до слёз птицы, находясь на ее шее (которая менее чувствительна, чем область вблизи глаз). H. hieroglyphica может находиться на одной птице до получаса.


Охотницы за слезами

Ученые потревожили сон полосатой муравьеловки Hypocnemoides melanopogon и испортили трапезу ночной бабочке-лакрифагу Gorgone macarea. Фото © Leandro Moraes с сайта nationalgeographic.com


Можно ли назвать это явление паразитизмом? Без сомнения, да. «Parasites» переводится с греческого как «нахлебник», а такое поведение иначе как нахлебничеством не назовешь. Незваный гость не наносит птице ущерб и даже не доставляет ей дискомфорт, однако потенциально может быть переносчиком патогенов.

Ночная бабочка Gorgone macarea пьет слезы полосатой муравьеловки Hypocnemoides melanopogon. Видео эколога Леандру Мораеша (Leandro Moraes) из Национального института исследований Амазонки (National Institute of Amazonian Research, Манаус, Бразилия)

Фото © Marc Cowan с сайта royalsociety.org.

Галина Клинк

06 август 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
У древнейших бабочек юрского периода была структурная окраска
Хочу все знать

У древнейших бабочек юрского периода была структурная окраска

Изучение строения чешуек бабочек юрского периода показало, что для них был характерен металлический блеск с золотистым отливом. Это древнейшее сохранившееся свидетельство структурной окраски
Рыба-бабочка
Хочу все знать

Рыба-бабочка

Рыба-бабочка, Красное море. Рыба-бабочка Chaetodon fasciatus из семейства щетинозубовых, как и все ее сородичи, выделяется яркой окраской и фантастическим сочетанием цветов.
Эффект бабочки
Хочу все знать

Эффект бабочки

Эффект бабочки (англ. butterfly effect) – термин, метафорически отражающий возможность серьезных последствий незначительных и непредсказуемых событий. Имеет отношение к сложным интерактивным
Почему космонавты не могут плакать в космосе?
Хочу все знать

Почему космонавты не могут плакать в космосе?

На самом деле, космонавты, конечно, тоже плачут. Однако, как объяснили специалисты, в условиях микрогравитации, слезы не текут вниз, как на Земле, а остаются на месте. Они собираются вокруг глазного
Бриллиантовые слезы Ханумы.
Хочу все знать

Бриллиантовые слезы Ханумы.

В Пакистане проживает маленькая девочка Ханума (По другим данным Fatima), которая благодаря своим слезам стала известна во всем мире. Официальные власти не дают информацию о Хануме, опасаясь за ее
«Бабочки в животе»
Хочу все знать

«Бабочки в животе»

«Бабочки в животе» возникают вследствие оттока крови и являются реакцией на стресс
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Дешевый хостинг: преимущества и недостаткиБокал шампанского на термограммеЗемляне наблюдали частичное лунное затмениеНейрохимическая гипотеза происхождения человекаПрелюдия истинной многоклеточности или ранние эволюционные эксперименты?Просмотр фильмов онлайнОбыкновенная солнечная рыбаЗеркало рентгеновской души


Свежие Статьи
Астрономы открыли загадочный диск из пыли у

Астрономы открыли загадочный диск из пыли у "спящей" черной дыры

X-37B не обладает высокой маневренностью

X-37B не обладает высокой маневренностью

Огромный астероид едва не столкнулся с Землей

Огромный астероид едва не столкнулся с Землей

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+