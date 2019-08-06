«Медовые» динозавры Грузии





Перед вами мирно шагающий двуногий динозавр. Примерно так могли выглядеть сатаплиазавры, оставившие полторы сотни следов на месте современной горы Сатаплиа неподалеку от грузинского города Кутаиси. «Сатаплиа» по-грузински означает «медовая»: по преданию, на южном склоне горы раньше во множестве селились дикие пчелы, и жители добывали там мед. Следы нашел учитель истории, краевед Петрэ Чабукиани в 1933 году. Рядом с ними он обнаружил несколько карстовых пещер, и вскоре по его предложению гору Сатаплиа объявили государственным заповедником.

Как выглядели сатаплиазавры, каково их систематическое положение — не вполне понятно. Следы вымерших организмов описываются в палеонтологии как отдельные находки — ихнотаксоны — и крайне редко сопоставляются с костными остатками. Тем более что от динозавров Грузии, кроме следов, ничего не сохранилось.

Первые сведения о сатаплийских следах динозавров были опубликованы Н. А. Канделаки и Г. С. Дзоценидзе в 1938 году. После Великой Отечественной войны эти следы изучил грузинский палеонтолог Леонид Габуния. Он и описал в 1951 году оставивших следы динозавров как новый род и вид — сатаплиазавры Чабукиани (Satapliasaurus tschabukianii). За голотип ученый взял наиболее полный след, с отпечатками всех четырех пальцев задней лапы. К роду Satapliasaurus Габуния отнес также два других вида — Satapliasaurus dsocenidzei и Satapliasaurus kandelakii. В 1958 году в издательстве Академии наук СССР вышла его небольшая книга «Следы динозавров (по материалам горы Сатаплиа и данным литературы)», в которой он подвел итог своим исследованиям.

Иллюстрация из книги Л. Габуния «Следы динозавров (по материалам горы Сатаплиа и данным литературы)»

По мнению палеонтолога, основная часть найденных следов принадлежала хищным двуногим динозаврам средних размеров, величиной примерно со страуса. Они жили на территории современной Грузии 150–160 миллионов лет назад, на рубеже юрского и мелового периодов. В те времена на месте нынешних гор простиралась приморская равнина. В один из дней по илистому берегу прошли несколько динозавров. Причем прошли в разных направлениях: следовые дорожки расположены хаотично.

В иле в основном отпечатывались три передних пальца задних лап. Отстоящий сбоку пятки, как шпора, маленький первый палец оставлял след редко. Пальцы динозавров оканчивались узкими, острыми и длинными когтями, средний размер отпечатка лапы составлял 20 сантиметров. Помимо отпечатков лап в некоторых местах сохранились следы хвостов в виде неглубоких царапин и бороздок: динозавры изредка опускали хвосты к земле.

На солнце влажный ил быстро затвердел, и следы не успели разрушиться. По счастливому стечению обстоятельств их вскоре заполнили слои тонкозернистой породы (это могло быть связано, например, с наводнением). Отпечатки следов оказались законсервированы в породе. Любопытно, что затем такие редкие условия возникли еще раз: в Сатаплиа друг на друге, с промежутком пустой породы мощностью в два метра, залегают два слоя со следами динозавров. Необходимые для сохранения следов обстоятельства повторились здесь спустя несколько миллионов лет: опять по берегу прошли динозавры (уже другие, растительноядные и более крупные), а потом случилось наводнение, позволившее следам сохраниться.

Расположение следовых дорожек. Видно, что оно хаотично. Стрелками показаны направления следовых дорожек динозавров Сатаплиа. В нижнем слое со следами сохранилась 31 следовая дорожка. В верхнем слое — всего три. Иллюстрация из книги Л. Габуния «Следы динозавров (по материалам горы Сатаплиа и данным литературы)»

Оба слоя со следами должны быть очень большими по размерам, но частично их разрушили последующие тектонические движения и эрозия, а частично они до сих пор скрыты в глубинах горы Сатаплиа и, вероятно, соседних гор.

Сейчас в заповеднике Сатаплиа расчищено около 800 квадратных метров плато, преимущественно нижнего слоя, где и обнаружено полторы сотни следов сатаплиазавров, примерно от тридцати особей. Верхний слой сохранился хуже и изучен плохо.

На Кавказе от динозавров вообще осталось крайне мало. Помимо следов сатаплиазавров известны несколько следов динозавра мелового периода возле Кисловодска. Также найден хвостовой позвонок завропода юрского периода между Сухумом и Адлером. На этом всё. Зато в регионе хорошо представлена морская фауна мезозойской эры, в том числе найдены скелеты ихтиозавров.

Следы сатаплиазавров схожи друг с другом по форме, но отличаются по сохранности. Некоторые представляют собой не вдавленный в породу отпечаток, а, наоборот, выступающий: своеобразный трехпалый «куличик». Порода, в которой законсервировался такой след, оказалась более плотной, чем основная (по которой шли динозавры). В результате эрозии основная порода разрушилась, оставив выпуклые слепки следов. Есть и необычные плоские следы. Они напоминают белые рисунки, выполненные мелом на более темном, сером известняке. Палеонтолог Габуния назвал их «пленочными». По его мнению, они получились следующим образом: в отдаленных участках пляжа поверхность ила из-за усыхания была покрыта «тончайшим слоем светлого известкового материала». Эту пленку сатаплиазавры вдавили лапами в грунт. Спустя некоторое время вмятины следов размыло водой, а пленка оказалась законсервирована осадками.

Две следовые дорожки интересны своей динамикой. На первой на следах вначале заметны все четыре пальца: динозавр, видимо, шел по очень топкому месту. Затем на следах исчезает короткий палец-шпора: динозавр выбрался на более плотный грунт. Потом следы продолжают терять четкость, становятся более расплывчатыми и наконец совсем исчезают: динозавр покинул территорию, где могли получиться следы.

Вторая любопытная дорожка вначале представлена отпечатками одного лишь среднего пальца лапы, затем отпечатками двух пальцев, которые вскоре сменяются отпечатками всей стопы. Можно предположить, что животное вначале бежало, потом замедлило бег и наконец перешло на шаг.

Интересно, что сатаплиазавры отличались косолапостью: отпечатки крайних с внешней стороны стопы пальцев зачастую более четкие и глубокие, чем следы других пальцев. Из этого Габуния заключил, что ранее найденные в других местах «двупалые следы» динозавров принадлежали, видимо, не инвалидам, потерявшим палец, а очень косолапым особям...

Следы сатаплиазавров позиционируются как одна из достопримечательностей Грузии. В сувенирных лавках среди бесчисленных реплик хинкали и винных бутылок попадаются открытки и магниты, рекламирующие вымерших рептилий Сатаплиа. Фото Антона Нелихова

В советское время следы не привлекали большого внимания публики, хотя рядом с ними, говорят, стояла табличка с очаровательной надписью: «По следам динозавров ходить запрещается!». В новом тысячелетии место находки благоустроили. Плато со следами стало частью туристического комплекса горы Сатаплиа, куда также вошли небольшая пещера со сталактитами, реликтовый «колхидский лес», где не растет трава, и смотровая площадка в виде гигантской подковы со стеклянным полом (уже изрядно поцарапанным ботинками туристов).

Павильон заповедника Сатаплиа со следами динозавров. Фото с сайта v-georgia.com

Над плато со следами поставили крышу, оборудовали пешеходные мостки, устроили подсветку и звуковые эффекты. Но несмотря на все старания организаторов, туристы в основном выходят из павильона разочарованными. Следы сатаплиазавров они сравнивают со следами куриц, говорят, что это «аттракцион для детей». «Выглядят они, как будто большая курица пробежала по бетону, и похожи скорее на приманку для туристов, чем на важное историческое место», — говорится в одном из откликов. И это верное наблюдение: по современным представлениям, птицы являются одной из групп динозавров, которые смогли пережить массовое вымирание 66 миллионов лет назад. То есть сатаплиазавры в самом деле были похожи на куриц (см. книгу Даррена Нэйша и Пола Барретта «Динозавры. 150 000 000 лет господства на Земле» и рецензию на нее Антона Нелихова «Неэнциклопедия динозавров»).

Причин для разочарования туристов две. Первая — отсутствие внятных объяснений со стороны экскурсоводов. Вторая — необразованность самой публики: сложно прочувствовать мощь и пафос, например, «Черного квадрата» Малевича, если не знать контекст, в котором создавалась картина.

Разочарованные туристы уносят с собой зубы тираннозавра, стоящего неподалеку от павильона со следами сатаплиазавров. Фото Антона Нелихова

Вопреки рассказам экскурсоводов, следы динозавров не являются большой редкостью. В мире насчитывается немало мест, где они сохранились, а число найденных следов исчисляется миллионами. Однако для Кавказа они уникальны и стоят того, чтобы обратить на них внимание: в этих местах нечасто можно увидеть под ногами что-то относящееся ко временам динозавров.

Иллюстрация Николая Зверькова.

Антон Нелихов