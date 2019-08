Похитители морских ангелов

На фото — необычный тандем: рачок-бокоплав (амфипода) Hyperiella dilatata крепко удерживает на спине крохотного крылоногого моллюска — морского ангела антарктического подвида Clione limacina antarctica (или Clione antarctica). Рачок надежно обхватывает его с помощью шестой и седьмой пар конечностей, причем объятия настолько крепки, что тандем не распадается при переносе в чашку Петри или в аквариум и нередко сохраняется даже при фиксации. Но зачем рачку носить на себе такого «пассажира»?

Амфиподы Hyperiella dilatata — фоновый компонент зоопланктона шельфовых вод Антарктиды. Это очень маленькие рачки длиной 6–8 мм. Впервые рачков с необычным грузом на спине обнаружили еще 30 лет назад — особенно их было много на глубине меньше 10 метров. Феномену нашли объяснение, когда ученые заметили, что распространенные в этом регионе нототениевые рыбы предпочитают не атаковать такие тандемы, хотя бокоплавы-одиночки — их излюбленный корм. Дело в том, что морские ангелы способны производить птероэнон — ?-гидроксикетон (см. Hydroxy ketone), эффективно отпугивающий хищников и делающий этих крылоногих моллюсков непригодными в пищу. Объединение в тандем с морскими ангелами делает несъедобными и амфипод-похитителей.

Фото с электронного сканирующего микроскопа: а — Hyperiella dilatata и Clione limacina antarctica (увеличение x50), b — шестая и седьмая пары конечностей (переопод), которыми рачки удерживают морских ангелов (увеличение x500). Размеры рачков Hyperiella dilatata — 5–8 мм. Фото из статьи J. B. McClintock, J. Janssen, 1990. Pteropod abduction as a chemical defence in a pelagic Antarctic amphipod

Немного позже был обнаружен второй вариант спасительного тандема бокоплава и моллюска: в водах около острова Мордвинова пойманные рачки носили на спине другого крылоного моллюска — Spongiobranchaea australis, который тоже содержит в своем теле отпугивающее хищников вещество. Одним словом, объединение амфипод и крылоногих моллюсков — достаточно распространенное явление в шельфовых водах Антарктиды.

Недавно оказалось, что такая история происходит не только в Антарктиде, но и в открытом океане. Здесь нашли целых два вида ракообразных-«похитителей» — за насильным удерживанием крылоногого моллюска Spongiobranchaea australis замечен и бокоплав Hyperiella antarctica. Впрочем, объем выборки не позволяет достоверно судить о видовых предпочтениях у амфипод — всего за время экспедиции удалось поймать лишь четыре тандема.

Hyperiella antarctica и Spongiobranchaea australis. Фото © Charlotte Havermans/Alfred Wegener с сайта fona.de

Такая низкая встречаемость объединений рачков с крылоногими моллюсками в открытом океане, как считают исследователи, не может быть артефактом, связанным с методами отбора проб, а скорее отражает истинное положение дел. Возможно, стратегия образования тандемов более актуальна в чистых и относительно прозрачных прибрежных водах с небольшой глубиной, где амфиподы более заметны для хищников. Исследователи, первыми обнаружившие это явление, предполагали, что хищные рыбы далеко оплывали тандемы не только учуяв определенные химические вещества в воде, но и просто увидев потенциальных жертв. Однако окончательного ответа на этот вопрос пока нет.

Также исследователи отметили, что все находки тандемов амфипод и птеропод в открытом океане относились к участкам, где плотность рачков была сравнительно невысока. Возможно, частота образования таких объединений зависит от пресса хищников, которые активно выедают амфипод, не успевших обзавестись спасительным «рюкзаком».

Hyperiella dilatata с маленьким (около 1 мм) морским ангелом Clione limacina antarctica на спине. Фото из статьи C. Havermans et al., 2018. A survival pack for escaping predation in the open ocean: amphipod – pteropod associations in the Southern Ocean

На тех участках открытого океана, где были обнаружены амфиподы-похитители, они могут стать потенциальными жертвами не только нототениевых рыб, но и молодых кальмаров и хищных ракообразных. Ученые предположили, что эти хищники могут снимать ядовитых моллюсков с рачков перед тем, как позавтракать, но как ни предлагали хищным бокоплавам Themisto gaudichaudii в условиях эксперимента отведать потенциально ядовитую пищу, те упорно отказывались.

Несмотря на то, что такие тандемы известны уже не одно десятилетие, вопрос об их потенциальной выгоде для обеих сторон остается открытым. С одной стороны, рачки с пленниками бесспорно выигрывают в отношении защиты от хищников, однако, с другой стороны, лишний вес может привести к снижению их скорости передвижения и эффективности питания. Однако на этих рачков охотятся крупные и быстро двигающиеся рыбы и кальмары, так что едва ли такая ноша сыграет здесь значительную роль. Среди найденных амфипод с моллюсками на спине была даже самка, несущая яйца — это позволяет предположить, что потенциальная защита от хищников как для самого рачка, так и для его потомства компенсирует бокоплавам вынужденные энергетические затраты на перенос птеропод.

На видео рачок Hyperiella dilatata плавает в чашке Петри с морским ангелом Clione limacina antarctica на спине

Значение же тандемов для «пассажиров» остается неясным. Конечно, захваченные моллюски тратят гораздо меньше энергии на перемещение, но при этом практически утрачивают способность хоть как-то питаться (о питании морских ангелов см. картинку дня «Морские ангелы и морские черти»). Сравнение липидного состава птеропод из тандема и свободноживущих особей показывает, что энергетические запасы пленников явно истощены. При этом арктические морские ангелы рода Clione могут прожить в лабораторных условиях около года при полном отсутствии питания. Не исключено, что их антарктические собратья могут иметь схожие физиологические особенности. Биохимические исследования показали, что морские ангелы при интенсивном питании повышают свою метаболическую активность примерно в 20 раз по сравнению с голодающими особями. Но при этом ученые подчеркивают, что даже в условиях истощения в организме крылоногих моллюсков продолжает вырабатываться птероенон в количестве, достаточном для эффективной защиты тандема от хищников.

В общем, несмотря на относительно долгую историю исследований, тандемы антарктических амфипод и крылоногих моллюсков остаются достаточно загадочным явлением, и остается надеяться, что новые экспедиции дадут ответы на накопившиеся вопросы.

Фото © Charlotte Havermans/Alfred Wegener с сайта livescience.com.

Ира Демина