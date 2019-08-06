Анак-Кракатау с борта МКС





На фотографии, сделанной с борта Международной космической станции, виден шлейф дыма и пепла, поднимающийся из вулкана Анак-Кракатау («дитя Кракатау»), расположенного в Зондском проливе между индонезийскими островами Ява и Суматра. Под этим регионом происходит субдукция Индо-Австралийской плиты под Евразийскую, которая подпитывает западную часть Тихоокеанского огненного кольца. Снимок вчера выложил в свой твиттер астронавт Александр Герст (Alexander Gerst). Небольшой — около пяти километров в поперечнике — остров, расположенный правее и ниже начала шлейфа, — остаток от гораздо более крупного острова Кракатау, который был там еще в XIX веке.

Кракатау, наверное, один самых известных активных вулканов. Ученые относят к активным все вулканы, на которых сохраняется фумарольная активность (выход вулканических газов) или которые извергались в историческое время (и об этом сохранились свидетельства). Поэтому считающийся активным вулкан, вообще говоря, может никак себя не проявлять длительное время. Но это не случай Кракатау.

Его извержение 1883 года было рекордным по мощности и количеству выброшенного материала и является одним из самых катастрофических за последние две сотни лет. Четыре взрыва, произошедших 26–27 августа 1883 года, буквально стерли с лица Земли большую часть (около 2/3) одноименного острова, вызвав череду цунами. Только по официальным данным голландских колониальных властей на окружающих островах погибло более 36 000 человек.

Более общий план, на котором виден весь Зондский пролив и части островов Суматра (слева) и Ява (справа). Ширина области, попавшей на снимок — около 300 км. Фото из твиттера астронавта Александра Герста

Вулканологи оценивают силу извержений, используя специальный параметр — VEI (Volcanic Explosivity Index), принимающий значения от 0 до 8 и отражающий примерное количество выброшенного твердого материала (суммарный объем лавы, тефры и более мелких частиц). VEI извержения Кракатау 1883 года равен 6. Это означает, что вулкан выбросил более 10 км3 вещества (по нынешним оценкам — 18 км3). Частота подобных извержений — раз в 50–100 лет. Более мощные извержения с VEI 7 случаются раз в 500–1000 лет, за прошедшее тысячелетие их было всего два: извержение Тамборы в 1815 году (приведшее к «году без лета»), и извержение Самаласа в 1257 году. Самые мощные извержения с VEI 8 случаются раз в десятки тысяч лет.

Изменения, происходившие в архипелаге Кракатау с 1880 по 2005 год. Анимация с сайта en.wikipedia.org

Анак-Кракатау впервые образовался только в 1927 году, до этого больше 40 лет на его месте ничего не было. Сразу после извержения 1883 года там были лишь маленькие безжизненные острова и валы пепла, окружающие оставшийся после взрывов затопленный океаном кратер. Рост Анак-Кракатау начался с подводного извержения 29 декабря 1927 года и через несколько дней новый остров показался над водой. Но он довольно быстро был размыт волнами, поскольку в основном был сложен из пемзы и пепла. Та же участь постигла и несколько следующих попыток этого вулкана закрепиться над водой. Лишь в 1930 году выделилось достаточно лавы, чтобы остров смог противостоять размытию и продолжил рост. К 1933 году его высота достигла 67 метров. С середины XX века он растет в среднем на 6–7 метров в год. Сейчас его высота составляет уже более 400 метров.

С 1993 года на Анак-Кракатау произошло несколько слабых извержений (с VEI 1–2), а столбы пепла он выпускает регулярно. Сейчас очередное проявление такой активности: по состоянию на 21 сентября Вулканическая обсерватория Анак-Кракатау сообщает о периодических выбросах пепла, достигающих высоты 538 метров над уровнем моря. Извержению присвоен оранжевый (предпоследний) уровень опасности для воздушных судов. Для Анак-Кракатау это нормальная активность, не предвещающая ничего особенного.

Фото из твиттера астронавта Александра Герста.

Кирилл Власов