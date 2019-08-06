Чайка с морской звездой





Такая картина предстала пред нами этой осенью при высадке на маленький остров Ньюкасл (Newcastle Island) в Канаде. Под дождем стояла взрослая серокрылая чайка (Larus glaucescens), из рта которой торчали толстые лучи морской звезды Pisaster ochraceus. Зрелище довольно зловещее: казалось, что звезда застряла в чайке, и та не может от нее избавиться. Время от времени птица запрокидывала голову и пыталась проглотить иглокожее, которое никак не помещалось в ее рот. Прошло минут семь, я успела сделать множество кадров, когда чайка наконец справилась со своей добычей. Но теперь звезда встала ей «поперек горла», образовав огромное вздутие на шее. Птица постояла еще несколько минут, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую в попытках протолкнуть добычу дальше в желудок, а затем как ни в чем не бывало отправилась по своим делам.

Это зрелище очень меня удивило — ведь морских звезд практически никто не ест: эти иглокожие защищены известковыми шипами и известковым же скелетом, который еще разломить надо. Может быть, это какая-то глупая чайка? Но нет, во время прогулки по побережью острова мы заметили еще двух чаек с застрявшими звездами в клюве.

Серокрылая чайка проглотила морскую звезду и верит головой, пытаясь протолкнуть ее по пищеводу. Фото © Вероника Самоцкая, остров Ньюкасл, Канада, 9 сентября 2018 года

Оказалось, что не одну меня заинтересовал этот вопрос. Одна из первых ссылок в Гугле по запросу «seagull eats starfish» ведет на страницу, где не так давно какой-то человек выложил фото и написал: «Это вообще нормально для Ванкувера? Чайка пытается съесть морскую звезду. Не шутите тут с чайками!». Комментарии там, кстати, отличные. Выяснилось, что это не такой уж редкий случай и интернет полнится подобными фото. В том числе фигурирует и более привычная нам серебристая чайка (Larus argentatus), пытающаяся проглотить другую звезду — красного астериаса (Asterias rubens).

Вообще, крупные чайки, как оказалось, — важные потребители морских звезд (еще их едят каланы). Настолько важные, что могли даже повлиять на эволюцию этих иглокожих. Например, похоже, что звезды Pisaster ochraceus даже поменяли из-за пресса хищников цвет: в первую очередь чайки выедают маленьких ярко-оранжевых звезд, поэтому там, где чаек много, преобладают звезды пурпурного цвета. А еще молодые звезды этого вида окрашены в более скромные серо-коричневые цвета — видимо, по той же причине.

Но в целом влияние чаек на популяции морских звезд изучено пока что очень плохо. А ведь морских звезд нередко относят к так называемыми ключевым видам (см. Keystone species), то есть видам, поддерживающим структуру целых экологических сообществ и оказывающим огромное влияние на свою среду обитания. Например, всё те же звезды Pisaster ochraceus отлично справляются с раковинами мидий, поедая этих моллюсков и не давая им заполонять собой все свободное пространство. Так, в 1970-е годы в одной из бухт в штате Вашингтон больше 25 видов беспозвоночных животных и бентосных водорослей оказались вытесненными из экологического сообщества из-за того, что мидии заняли весь доступный субстрат. Оказалось, что изъятие даже нескольких взрослых морских звезд может изменить состав сообщества. Конечно, в разных местообитаниях ситуации могут быть разными, но по крайней мере в некоторых случаях чайки могут довольно существенно повлиять на состав бентосной фауны. Сами они, кстати, расколупывать мидии не очень-то любят, хоть иногда и делают это.

Кстати, интересно, что у некоторых морских звезд — например, у красного астериаса — анатомия устроена таким образом, что их лучи отваливаются при встряхивании. Это нужно, чтобы, например, избавиться от застрявшей конечности и отрастить себе новую. А если повезет высвободиться, отброшенная конечность тоже отрастит себе новую звезду. Этой особенностью астериасов вовсю пользуются серебристые чайки: они ухватывают звезду за лучи и трясут ее, пока та не развалится на кусочки, которые потом гораздо удобнее глотать (и не ходить с открытым ртом, как некоторые).

Серебристая чайка нашла морскую звезду. Видно, что сперва чайка трясет свою добычу, однако вскоре прилетают соперницы, и приходится глотать звезду целиком

Фото © Вероника Самоцкая, остров Ньюкасл, Канада, 9 сентября 2018 года.

Вероника Самоцкая