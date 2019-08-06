



На фото — толстянка мелкоголовчатая (Crassula capitella), многолетне растение родом из саванн Южной Африки. Чтобы пережить засуху, толстянки научились запасать воду в своих мясистых листьях (такие растения называются суккулентами). Именно за «упитанный» вид они и получили свое название: «crassus» в переводе с латинского означает «толстый». А благодаря своей красоте и неприхотливости толстянки стали одним из самых популярных декоративных растений — благо, различных подвидов и сортов так много, что можно подобрать питомца на любой вкус.

Среди англоязычных любителей растений толстянка мелкоголовчатая известна как «костер» (Campfire Plant) или «красная пагода». У толстянок простые, супротивно расположенные листья — но если смотреть на растение сбоку, то возникает оптический эффект, словно листья растут по спирали. Этому способствует и контрастный красный цвет кончиков.

Толстянка мелкоголовчатая, вид сбоку. Фото © Eric Hunt с сайта flickr.com

Толстянка мелкоголовчатая — монокарпик. Это значит, что после цветения розетка листьев, давшая цветонос, отмирает. Как и все толстянки, это растение охотно размножается и вегетативно: даже один оторвавшийся листок может дать начало новому растению.

Цветение мелкоголовчатой толстянки подвида Crassula capitella thyrsiflora. Фото © Jim Roger Webb с сайта flickr.com

Красный цвет листьев у толстянок не только для красоты, но и для защиты. В оптимальных условиях толстянка остается зеленой, а краснеть будет при стрессе: интенсивном солнечном свете, недостатке воды или некомфортной температуре. При этом в растении возрастает содержание антоцианов — пигментов, помогающих ему пережить стресс. Считается, что антоцианы играют роль фотопротекторов и антиоксидантов. То есть они поглощают ультрафиолетовое излучение и взаимодействуют с образующимися при стрессах активными формами кислорода, которые стремятся окислить всё вокруг и могут нанести клеткам вред. А если толстянку регулярно поливать, она не будет запасать воду и может «похудеть».

Crassula capitella thyrsiflora, довольная и зеленая. Фото с сайта davesgarden.com

Фото © Eric Hunt с сайта flickr.com. Strybing Arboretum, Сан-Франциско.

Об антоцианах и стрессе у растений см. также:

1) Антоцианы, «Элементы», 21.09.2017.

2) Антоцианы: секреты цвета, «Химия и жизнь» №1, 2013.

Галина Клинк