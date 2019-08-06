» » «Красная пагода»

«Красная пагода»


«Красная пагода»

«Красная пагода»

На фото — толстянка мелкоголовчатая (Crassula capitella), многолетне растение родом из саванн Южной Африки. Чтобы пережить засуху, толстянки научились запасать воду в своих мясистых листьях (такие растения называются суккулентами). Именно за «упитанный» вид они и получили свое название: «crassus» в переводе с латинского означает «толстый». А благодаря своей красоте и неприхотливости толстянки стали одним из самых популярных декоративных растений — благо, различных подвидов и сортов так много, что можно подобрать питомца на любой вкус.

Среди англоязычных любителей растений толстянка мелкоголовчатая известна как «костер» (Campfire Plant) или «красная пагода». У толстянок простые, супротивно расположенные листья — но если смотреть на растение сбоку, то возникает оптический эффект, словно листья растут по спирали. Этому способствует и контрастный красный цвет кончиков.


«Красная пагода»

«Красная пагода»

Толстянка мелкоголовчатая, вид сбоку. Фото © Eric Hunt с сайта flickr.com


Толстянка мелкоголовчатая — монокарпик. Это значит, что после цветения розетка листьев, давшая цветонос, отмирает. Как и все толстянки, это растение охотно размножается и вегетативно: даже один оторвавшийся листок может дать начало новому растению.


«Красная пагода»

«Красная пагода»

Цветение мелкоголовчатой толстянки подвида Crassula capitella thyrsiflora. Фото © Jim Roger Webb с сайта flickr.com


Красный цвет листьев у толстянок не только для красоты, но и для защиты. В оптимальных условиях толстянка остается зеленой, а краснеть будет при стрессе: интенсивном солнечном свете, недостатке воды или некомфортной температуре. При этом в растении возрастает содержание антоцианов — пигментов, помогающих ему пережить стресс. Считается, что антоцианы играют роль фотопротекторов и антиоксидантов. То есть они поглощают ультрафиолетовое излучение и взаимодействуют с образующимися при стрессах активными формами кислорода, которые стремятся окислить всё вокруг и могут нанести клеткам вред. А если толстянку регулярно поливать, она не будет запасать воду и может «похудеть».


«Красная пагода»

Crassula capitella thyrsiflora, довольная и зеленая. Фото с сайта davesgarden.com


Фото © Eric Hunt с сайта flickr.com. Strybing Arboretum, Сан-Франциско.

Об антоцианах и стрессе у растений см. также:
1) Антоцианы, «Элементы», 21.09.2017.
2) Антоцианы: секреты цвета, «Химия и жизнь» №1, 2013.

Галина Клинк

06 август 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Огромный, теплый и вонючий
Хочу все знать

Огромный, теплый и вонючий

На фото — цветущий аморфофаллус титанический (Amorphophallus titanum), тропическое растение из семейства ароидных (к этому же семейству относится аронник Нelicodiceros muscivorus, о котором мы
Паук в башне
Хочу все знать

Паук в башне

...
Болезни и вредители бальзамина
Хочу все знать

Болезни и вредители бальзамина

Бальзамин – это один из самых ярких представителей среди растений. Пестрые огоньки радовали еще наших прабабушек, а сегодня бальзамин украшает подоконники в домах и квартирах.
«Калир — канда» или растение «обмани желудок» и много интересного
Хочу все знать

«Калир — канда» или растение «обмани желудок» и много интересного

В Индии произрастает растение КАЛИР-КАНДА, которое еще называют Обмани желудок. Съев 1-2 листочка его, человек чувствует сытость на протяжении целой недели, несмотря на то, что в них нет никаких
Что чувствуют деревья?
Хочу все знать

Что чувствуют деревья?

Могут ли чувствовать деревья? Что они ощущают?
«Калир — канда»
Хочу все знать

«Калир — канда»

«Калир — канда» или растение «обмани желудок» и много интересного
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Дешевый хостинг: преимущества и недостаткиБокал шампанского на термограммеЗемляне наблюдали частичное лунное затмениеНейрохимическая гипотеза происхождения человекаПрелюдия истинной многоклеточности или ранние эволюционные эксперименты?Просмотр фильмов онлайнОбыкновенная солнечная рыбаЗеркало рентгеновской души


Свежие Статьи
Астрономы открыли загадочный диск из пыли у

Астрономы открыли загадочный диск из пыли у "спящей" черной дыры

X-37B не обладает высокой маневренностью

X-37B не обладает высокой маневренностью

Огромный астероид едва не столкнулся с Землей

Огромный астероид едва не столкнулся с Землей

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+