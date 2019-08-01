ДНК тест на национальность

Медицинские успехи каждый раз удивляют своим масштабом. Несколько десятилетий назад все еще не было возможности надежно определить даже пол ребёнка во время беременности, однако современная медицина продвинулась намного вперёд.

Благодаря научным открытиям можно не просто определить отцовство, но и узнать о своих предках. Даже можно сдать тест днк на национальность.

Однако, несмотря на большие успехи в медицине, тестирование ДНК для установления национальности всё еще является сложной и многоэтапной процедурой, и поэтому стоимость её проведения достаточно высока.

Конкретная стоимость может быть определена лишь, при индивидуальном посещении. Надо выяснить, какая работа будет выполнена, каких точных результатов ожидает заказчик и сколько генов будет изучено и, следовательно, сколько данных должно быть расшифровано. От этих факторов и зависит время проведения исследования.

Если один ген будет объектом изучения, цена может быть вполне доступной. Полный генетический тест обойдётся очень дорого, что далеко не каждый может себе его позволить.

Как известно, сдавать для анализа можно любой биоматериал, даже ушную серу. Этот критерий тоже влияет на конечную стоимость. Например, анализировать слюну гораздо проще, чем другой биоматериал, например волос. И цена будет соответствующая.

Получить результаты на следующий день после доставки материала практически невозможно: средний срок составляет 3-4 недели. Его можно уменьшить или увеличить в несколько раз. Например, иногда необходимо отправить образцы в другую лабораторию, где имеется более передовое оборудование и необходимые реагенты.

Напомним, что для обследования женщины на национальность нужен биологический материал и её отца. А мужчинам - нет.

Таким образом, теперь каждый человек может узнать свою принадлежность к определённой национальности, и это будет известно менее чем через месяц.

Иногда такой анализ ДНК представляет собой не что иное, как интерес, а иногда и жизненная необходимость. Во многих российских крупных городах есть свои клиники, которые позволяют проводить генеалогические исследования. Также разработана служба сбора и доставки биоматериалов и результатов в другие населённые пункты с помощью курьерской службы.