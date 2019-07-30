Жених в балетной пачке





На фото — самец паротии королевы Каролы, или паротии Кэрол (Parotia carolae) во время брачного танца, который помогает добиться благосклонности сразу нескольких самок. Эта райская птица обитает в лесах центральной части Новой Гвинеи. Свое видовое название паротия получила в честь шведской принцессы и королевы Саксонии Каролы Шведской.

Самцы райских птиц окрашены ярче самок и славятся необычными украшениями. Самец паротии Кэрол, как видите, тоже красавец: над глазами растут длинные проволокообразные перья с наконечниками, под клювом «усы» из переливающихся тонких перьев, на верхней части груди отливающий бронзой «воротник», крылья и тело черные с переливами (см. Разгадан секрет очень черных крыльев райских птиц, «Элементы», 26.01.2018). Но главная фишка — крупные белые перья по бокам, заметные, когда самец раскрывает крылья. Из-за этих перьев он становится похож на балерину в пачке. Кто сможет устоять и не заинтересоваться таким зрелищем? Благодаря «пачке» самец становится визуально больше, что, видимо, тоже не последний критерий при оценке самками его привлекательности. А вот самки паротии очень непримечательны — коричневого цвета, из украшений имееют только белую полосу, которая, начинаясь над глазами, тянется по всей голове.

Самец и самка паротии Кэрол. Рисунок © W. T. Cooper с сайта australianmuseum.net.au

Для брачных демонстраций самец паротии Кэрол выбирает небольшую площадку, от одного до пяти квадратных метров, над которой есть хотя бы один подходящий насест (на высоте полметра-метр), и очищает ее от опавших листьев и другого лесного мусора.

Танец самцов паротии Кэрол — самый сложный из всех танцев райских птиц. Главному представлению — так называемому танцу балерины — предшествуют пять демонстрационных движений:

1) «Вращение на насесте» (perch pivot): самец сидит на насесте с листочком в клюве и поворачивается влево-вправо.

2) «Наклон головы» (head tilt): самец сидит на насесте перед самками и наклоняет голову влево–вправо, демонстрируя нижнюю часть горла.

3) «Прыжки» (court hop): самец прыгает в одну сторону до конца площадки, затем обратно до противоположного конца.

4) «Покачивания» (swaying bounce): самец стоит на одном месте под насестом с самками, трясет раскрытыми крыльями, вращает головой, описывая восьмерку, покачивает телом из стороны в сторону, издает звуки. Бывает и версия покачивания со сложенными крыльями.

5) «Прыжки и тряска» (hop and shake): самец стоит под насестом, подпрыгивает на месте и мелко трясет «усами».

Брачная демонстрация самца паротии Кэрол: A — вращение на насесте с листочком в клюве; B — наклон головы; C — прыжки по площадке; D — покачивания; E — тряска «усами»; F — фрагмент танца балерины. Кадры из видео

За грандиозным представлением с насеста наблюдают четыре–пять самок. Все типы демонстрационного поведения ученым удалось пронаблюдать благодаря видеозаписям. Каждый тип состоит из определенного ряда поведенческих элементов (от 6 до 16) и имеет свою длительность (в среднем от 14 секунд до минуты).

На видео показаны все стадии демонстрационного поведения самца паротии

После всех этих демонстраций самец раскрывает свою «пачку» и начинает танец балерины. Этот момент и запечатлен на главном фото. В танце 23 элемента и четыре фазы; кроме того, у танца может быть три варианта.

Четыре фазы танца балерины, слева направо: наклон, прогулка, пауза, покачивание. Кадр из видео

Сначала идет фаза поклона (bow), когда самец опускает голову к земле; затем прогулка (walk) — самец хоходит вперед–назад, тряся головой и «усами»; драматическая пауза (pause) — приседание в эффектной позе; покачивание (waggle) — самец покачивает головой, скача из стороны в сторону или стоя на месте. После такой грандиозной брачной демонстрации можно прыгать на насест и спариваться с выбравшей тебя дамой.

На этом видео можно послушать, какие звуки издает самец во время покачиваний, и более подробно рассмотреть танец балерины

Фото с сайта flickr.com.

Надежда Потапова, Юлия Михневич