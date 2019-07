Огромный, теплый и вонючий

На фото — цветущий аморфофаллус титанический (Amorphophallus titanum), тропическое растение из семейства ароидных (к этому же семейству относится аронник Нelicodiceros muscivorus, о котором мы рассказывали в картинке дня Ящерица, мухи и «мертвая лошадь»), эндемик индонезийского острова Суматра. Впрочем, на его родине аморфофаллус найти непросто. А уж увидеть его цветение — вообще необыкновенная удача: цветет он раз во много лет, и всего два дня.

На этом ускоренном видео показаны больше одиннадцати лет жизни Чикагского ботанического сада. На 12-й год, 15 сентября 2015 года, наконец зацвел первый аморфофаллус, Alice, и его цветение продолжалось всего 24 часа — около 20 секунд на этом видео. (Цветку по имени Spike, который должен был зацвести на полмесяца раньше, не хватило сил, чтобы раскрыться самому.)

Аморфофаллус — обладатель самого большого неразветвленного соцветия — початка (см. Spadix), вырастающего до трех метров в высоту! Длинный початок окружен покрывалом (см. Spathe) — видоизмененным листом, снаружи зеленым, а изнутри — цвета разлагающегося мяса.

Схема строения соцветия аморфофаллуса. Мелкие мужские и женские цветки находятся в основании початка. Рисунок из статьи M. M. Fayyaz, M. B. Fulton. Creating a Sanctuary for the Conservation of Amorphophallus titanumand Related Species

Пахнет аморфофаллус соответствующе: смесь запаха дохлой крысы (не случайно по-английски его также называют corpse flower — «трупный цветок»), гнилого чеснока, самого вонючего из сыров и грязных носков одновременно. Из 30 компонентов, составляющих его запах, основные — это диметилдисульфид (Dimethyl disulfide) и диметилтрисульфид (Dimethyl trisulfide). Такой запах привлекает опылителей — любителей тухляка: мух и жуков.

На этом видео можно рассмотреть во всех подробностях строение початка аморфофаллуса и то, как происходит его опыление мухами (см. также картинку дня Ящерица, мухи и «мертвая лошадь»)

Плотность популяции аморфофаллуса очень маленькая, поэтому растение должно эффективно распространять запах, чтобы его нашли опылители. Этому способствует огромный размер соцветия и выделение большого количества тепла: в первую ночь после раскрытия покрывала початок нагревается до 36°C. Нагревание происходит за счет клеточного дыхания (подробнее см. картинку дня Ящерица, мухи и «мертвая лошадь»). Нагретый початок создает конвекцию в более прохладном воздухе (25°C), над ним возникают турбулентные восходящие потоки воздуха, которые переносят ароматические молекулы на большое расстояние.

a — два цветущих аморфофаллуса титанического и один нераскрытый в Ботаническом саду Бонна. b — термограмма соцветий. Видно, что початок теплее покрывала и достигает человеческой температуры тела. Изображение из статьи W. Barthlott et al., 2008. A torch in the rain forest: thermogenesis of the Titan arum (Amorphophallus titanum)

Несмотря на отвратительный запах, посмотреть на редкое цветение аморфофаллуса в ботанический сад приходят толпы людей (например, в июне 2017 года в Ботанический сад Кембриджского университета за два дня пришли 3500 посетителей). Ботанические сады — важный ресурс для сохранения вида, ведь в природе он крайне редок и внесен в Международную красную книгу как вымирающий (Endangered, EN).

Найти фото дикого аморфофаллуса титанического было титанически сложно — почти так же сложно, как найти этот цветок в природе. Так что при встрече я бы его тоже обняла, несмотря на запах. Фото © Luke Mackin с сайта flickr.com

Фото © Philippe Verbelen с сайта flickr.com, Суматра.

Юлия Михневич