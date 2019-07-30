Паук в башне





На фото — паук Antrodiaetus riversi, поджидающий добычу в своей башенке. По-английски он называется (california) turret spider — «(калифорнийский) паук, строящий башни». Это эндемик влажных горных лесов Калифорнии, обитающий на востоке и западе от Калифорнийской долины.

A. riversi — маленький паук размером до 18 мм из группы мигаломорфных пауков, или пауков-птицеедов. Калифорния — один из центров мирового разнообразия этой группы. Благодаря рассеченному рельефу и небольшой способности к расселению популяции A. riversi изолированы друг от друга и приобрели достаточно отличий, чтобы стать отдельными видами: сейчас в комплексе A. riversi выделяют пять видов.

Antrodiaetus riversi высунулся из башни. Фото, видимо, запечатлело неудачный выпад в сторону жертвы. На конце головы видны хелицеры, которые паук вонзает в тело жертвы, впрыскивая яд. Фото c сайта inaturalist.org

Башня из паутины возвышается над землей на 2,5–5 см, а вглубь уходит на все 15. Высота и диаметр зависят от размера паука. Внутренняя поверхность башенки гладкая, а снаружи паук покрывает ее частичками почвы, кусочками листьев, веточек, коры, мхом, хвоинками. Такое покрытие укрепляет стенки башни и маскирует ее среди лесной подстилки. Взрослые A. riversi — домоседы, своего дома не покидают, исключение — самцы, которые уходят, чтобы найти самку и спариться с ней. После спаривания самцы погибают, а самки могут жить до 16 лет! Молодые паучки селятся неподалеку от матери, поэтому рядом с большой башней можно найти несколько маленьких.

Бездонная паучья башня, «ощетинившаяся» хвоинками. Фото с сайта flickr.com

Днем паук отсиживается в норке, а ночью выходит на охоту — поднимается к выходу из башни и поджидает жертву. Как только почувствует вибрацию от движения, он молниеносно кидается на жертву, хватает ее и затаскивает внутрь. Питается паук мелкими членистоногими: многоножками, муравьями (часто из рода Camponotus), жуками.

На видео можно хорошо рассмотреть устройство башенки, молниеносность прыжка и чувствительность паука к вибрациям, которые передаются стенкам башни от окружающих предметов

Вход в башенку обычно открыт, но перед линькой паук запечатывает вход паутиной, чтобы никто его не потревожил. Единственные враги паука — это дорожные осы, или помпилиды, которые превращают пауков в живые консервы для своих личинок.

Иногда можно встретить и такие башенки, «украшенные» экскрементами оленя. Фото с сайта flickr.com

Фото © Marshal Hedin с сайта flickr.com.

Юлия Михневич