Шкафы-купе - история возникновения

Роль Бонапарта

Большой популярностью пользуются. Их предпочитают счастливые новоселы, и люди, стремящиеся обустроить свое жилье удобно и стильно. Они используются для разделения пространства на зоны, придают интерьеру современный облик. На фоне привычной мебели шкаф-купе оригинально смотрится, отличается максимальной функциональностью, обеспечивает порядок. Потребители в восторге от нового предмета мебели, многие из них интересуются историей его возникновения.

Существует много предположений об изобретении удобного шкафа. Одно из них гласит, что шкаф-купе придумал известный полководец Наполеон. Бонапарт действительно любил порядок в быту, всегда аккуратно вел дела, требовал такого отношения от подчиненных.

Его аристократическое происхождение и привитые с детства привычки обязывали ко многому, в том числе строгому соблюдению порядка. В народе ходили легенды, что он в приказном порядке заставлял прикрывать вещи ширмой, не допускал хаоса в казармах.

Но, как утверждают историки, сам Наполеон не занимался контролем поддержания порядка. В наполеоновской армии, где впервые появилось правило складывать вещи за ширму, старшие по званию строго наказывали подчиненных за несоблюдение порядка. Один офицер из младшего состава проявил инициативу, предложив сослуживцам спрятать вещи за ширму, чтобы не тратить лишнего времени на уборку, а просто закрыть все ширмой.

В то время ширму, привезенную из Азии, широко использовали в Европе. Ее оценили, как удобную перегородку. Эту функцию она выполняла на протяжении 200 лет, пока французский офицер, имя которого история не сохранила, не перевез ее в Америку. Здесь она получила новую жизнь, став основой удобной мебели – шкафа-купе.

Лепта американцев

Практичные американцы сначала придали ширме мобильность, установив ее на металлические полозья, что позволило сэкономить пространство и обеспечить удобное использование. Позже они модернизировали конструкцию, заменив ширму, изготовленную из ткани или бумаги, на дверь, оснащенную колесиками из пластика. Она стала легко перемещаться по полозьям. Позже конструкцию усовершенствовали, присоединив к полозьям шкаф. Двери сделали зеркальными. С той поры шкафы-купе стали неотъемлемой частью интерьера дома американцев, не меньшую популярность получили в европейских странах.

Лепта немцев

Немецкие мастера по изготовлению мебели признаны лучшими в мире. Применяемые ими технологии позволили довести шкафы-купе до совершенства. Они оснастили их роликовым механизмом, обеспечивающим отсутствие шума работы раздвижных систем. Качество немецкой фурнитуры и материала, применяемого для изготовления шкафов, не вызывает сомнения.

Шкафы-купе специалисты продолжают модернизировать, внедряя блокираторы, доводчики и другие устройства, обеспечивающие современную оснащенность. Новейшие технологии, применяемые при изготовлении шкафа-купе, не перестают удивлять. Двери теперь могут управляться пультом, они способны открываться и закрываться по принципу слайдера.

Шкафы-купе в нашей стране

У нас впервые появились шкафы-купе в девяностых прошлого столетия. Они украшали интерьеры богатых особняков. Их стоимость была недоступна для среднестатистического покупателя нашей страны. В настоящее время в продаже представлены варианты на любой вкус и финансовые возможности. Выбор моделей большой. Они бывают: угловыми, радиусными, корпусными и встроенными. Их различают по размеру, количеству отделений, полок, наличию подсветок, зеркал. Выбирая раздвижной шкаф, необходимо учитывать возможности помещения для размещения оригинального предмета мебели и его соответствие общему дизайну.