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Аренда земельных участков в Харькове

Получение земли в аренду - интенсивный и длительный процесс. Аренда представляется, как использовать участок по заданной ставке, предоставленной его владельцу. Безусловно, право пользования подтверждается заключением официального соглашения между сторонами (собственником участка и арендатором).

Если вы заинтересованы в аренде земельного участка в Харькове, если вы хотите использовать участок для определённой цели и использовать соответствующие документы, свяжитесь со специализированной компанией. Компетентные специалисты в этой области предлагают широкий спектр услуг, включающий следующие:

  • поиск и подбор необходимого вам участка;
  • анализ предложения по различным параметрам (в том числе актуальность стоимости);
  • составление договора аренды;
  • полная юридическая регистрация аренды.

Если вас интересует подробная информация о предоставляемых услугах, рекомендуем обратиться по ссылке https://sale.uub.com.ua/news/arenda-zemli-harkov и получить ответы на вопросы!

На стоимость аренды земли в Харькове влияют следующие факторы:

  • цель участка;
  • площадь участка;
  • местонахождение земельной собственности;
  • возможный доход, который арендатор может получить в результате использования земельного участка;
  • предложения на рынке недвижимости аналогичных земель.

Стоимость услуг специалистов также может варьироваться. Именно поэтому рекомендуется уточнить детали у компетентных представителей!

Основным документом по вопросам аренды земли является Кодекс Украины. Его положениями граждане руководствуются, при сдаче или получении земли во временное пользование, в соответствии с договором аренды. Надо внимательно читать текст документа перед подписанием.

Согласно Земельному кодексу, участок может быть оформлен в краткосрочную или долгосрочную аренду. Её продолжительность не может превышать 5 и 50 лет соответственно.

Объектом аренды в Харькове является частная земля, принадлежащая юридическим лицам или государственная или муниципальная собственность.

30 июль 2019 /
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