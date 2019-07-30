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Автоматические ворота

Современный прогресс затронул все сферы деятельности, в том числе строительные технологии. Появились конструкции с более привлекательной функциональностью. На смену обычному механизму пришли автоматические ворота. Они удобны в использовании, долговечны и не менее надёжны. Благодаря появлению автоматики, были изобретены новые конструкции нестандартных ворот.

В этом секторе автоматические двери больше не являются инновацией. В частном секторе их можно встретить гораздо реже. Но популярность этих конструкций только растёт. Неудивительно, потому что у них много положительных особенностей. среди них стоит отметить следующие:

  • Долговечность и безопасность. Вы не можете сломать такие ворота, потому что у них нет засовов.
  • Простота использования. Вы можете открыть и закрыть автоматическую дверь с помощью кнопки или пульта дистанционного управления.
  • Увеличение пропускной способности.

Автоматическое открытие и закрытие дверей производится за считанные секунды. Скорость движения створок увеличилась. Поэтому пешеходы и транспорт могут происходить гораздо быстрее, чем при воротах с ручным управлением.

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Однако существуют и недостатки. К ним относятся следующие:

  • Высокие цены. Автоматическая система дорогая, как и ее установка. Для установки этих ворот надо обязательно вызвать специалистов. Также требуется монтаж дополнительных устройств: домофон и сигнализация, что влечёт за собой дополнительные расходы.
  • Дополнительный уход за компонентами автоматизации. Иногда необходимо поменять устаревшие части конструкции. Техническое обслуживание лучше доверить профессионалам.
  • Сложность и длительность монтажа. Довольно сложно установить ворота, оснащённые автоматизацией. Надо учитывать множество тонкостей. Самые надёжные двери - это изготовленные и установленные по индивидуальным заказам с одновременным позиционированием автоматизации. Если установить автоматику на уже стоящие ворота, то качество не гарантируется.
  • Блокировка, при отключении электроэнергии. Система перестаёт работать и блокирует двери. Но в некоторых случаях возможно ручное открытие.
30 июль 2019 /
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