Современный прогресс затронул все сферы деятельности, в том числе строительные технологии. Появились конструкции с более привлекательной функциональностью. На смену обычному механизму пришли автоматические ворота. Они удобны в использовании, долговечны и не менее надёжны. Благодаря появлению автоматики, были изобретены новые конструкции нестандартных ворот.

В этом секторе автоматические двери больше не являются инновацией. В частном секторе их можно встретить гораздо реже. Но популярность этих конструкций только растёт. Неудивительно, потому что у них много положительных особенностей. среди них стоит отметить следующие:

Долговечность и безопасность. Вы не можете сломать такие ворота, потому что у них нет засовов.

Простота использования. Вы можете открыть и закрыть автоматическую дверь с помощью кнопки или пульта дистанционного управления.

Увеличение пропускной способности.

Автоматическое открытие и закрытие дверей производится за считанные секунды. Скорость движения створок увеличилась. Поэтому пешеходы и транспорт могут происходить гораздо быстрее, чем при воротах с ручным управлением.

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Однако существуют и недостатки. К ним относятся следующие: