Современный прогресс затронул все сферы деятельности, в том
числе строительные технологии. Появились конструкции с более привлекательной
функциональностью. На смену обычному механизму пришли автоматические ворота.
Они удобны в использовании, долговечны и не менее надёжны. Благодаря появлению
автоматики, были изобретены новые конструкции нестандартных ворот.
В этом секторе автоматические двери больше не являются
инновацией. В частном секторе их можно встретить гораздо реже. Но популярность
этих конструкций только растёт. Неудивительно, потому что у них много
положительных особенностей. среди них стоит отметить следующие:
Долговечность и безопасность. Вы не можете сломать такие
ворота, потому что у них нет засовов.
Простота использования. Вы можете открыть и закрыть
автоматическую дверь с помощью кнопки или пульта дистанционного управления.
Увеличение пропускной способности.
Автоматическое открытие и закрытие дверей производится за
считанные секунды. Скорость движения створок увеличилась. Поэтому пешеходы и
транспорт могут происходить гораздо быстрее, чем при воротах с ручным
управлением.
Однако существуют и недостатки. К ним относятся следующие:
Высокие цены. Автоматическая система дорогая, как и ее
установка. Для установки этих ворот надо обязательно вызвать специалистов.
Также требуется монтаж дополнительных устройств: домофон и сигнализация, что
влечёт за собой дополнительные расходы.
Дополнительный уход за компонентами автоматизации. Иногда
необходимо поменять устаревшие части конструкции. Техническое обслуживание
лучше доверить профессионалам.
Сложность и длительность монтажа. Довольно сложно установить
ворота, оснащённые автоматизацией. Надо учитывать множество тонкостей. Самые
надёжные двери - это изготовленные и установленные по индивидуальным заказам с
одновременным позиционированием автоматизации. Если установить автоматику на
уже стоящие ворота, то качество не гарантируется.
Блокировка, при отключении электроэнергии. Система
перестаёт работать и блокирует двери. Но в некоторых случаях возможно ручное
открытие.
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