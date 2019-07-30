Отделка цоколя плиткой «Рваный камень»

Отделка жилищ камнем на протяжении многих лет пользуется немалым спросом. Но речь здесь не идёт о тех камнях которые лежат на земле. Природный камень, подготовленный для отделочных работ, вовсе не дешев. Вот почему современное строительство нередко использует такую плитку, как «рваный камень», который идеально имитирует дикую текстуру, прост в установке и доступен по стоимости.

Данный материал можно использовать без дополнительной обработки его поверхности, перед установкой. Более того, плитка под камень обладает отличными характеристиками и презентабельным видом.

Производство цокольной плитки производится из особых смесей, на основе цемента и песка. Помимо того, в смесь добавляются некоторые пластификаторы и модификаторы, предоставляющие качественные особенности материала и увеличивающие срок службы.

Каковы основные преимущества плитки "рваный камень"? Эксперты отмечают следующие:

Высокая стойкость материала.

Повышенный уровень обрабатываемости материала: лёгкость, простота монтажа (по сравнению с натуральным вариантом).

Стойкость материала к изменениям температуры и влажности.

Превосходные декоративные качества.

Он подразумевает длительный срок службы: от 50 до 100 лет.

Приемлемая стоимость. Цены на такую плитку для отделки жилищ значительно ниже, чем устанавливают поставщики натуральных материалов.

Цокольная плитка легкая (в 2-3 раза легче природного камня).

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В то же время, если вы выберете натуральные камни для отделочных работ для фасада или подвала, вам придётся столкнуться с определёнными трудностями. Например, стоимость строительства существенно возрастёт. Помимо того, для закрепления природных камней вам понадобятся специальные клеи, которые стоят дорого и не продаются повсеместно. Кроме того, надо будет построить несколько крепежных конструкций, с чем справятся лишь опытные специалисты.

Все работы по установке плитки "рваный камень" могут быть выполнены собственноручно, без участия опытных мастеров и специального оборудования.