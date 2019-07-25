Купить холодильник с доставкой: выгоды

Крупная бытовая техника для охлаждения и заморозки продуктов служит незаменимым помощником на кухне дома, в офисе, в кафе, магазинах. Несмотря на значимость и необходимость, часто ее приобретение откладывается, ведь нет возможности самостоятельно погрузить, довезти, занести товар и доверия грузчики транспортных компаний не вызывают.

Выход есть - купить холодильник новый с доставкой. Сразу решается несколько проблем:

Вам не нужно самостоятельно ехать в магазин, следить за комплектацией заказа, искать транспортное средство подходящей грузоподъемности и габаритов. Полная сохранность груза с соблюдением особых правил транспортировки (вертикально или горизонтально - все зависит от модели техники). Ответственность продавца за состояние товара до момента выгрузки по указанному адресу. Возможность комплектации заказа сопутствующими товарами (удлинителями, блоками бесперебойного питания, стабилизаторами и пр.). Погрузка/разгрузка, занос на нужный этаж и даже установка - по вашему желанию специалисты выполнят все сами за определенное вознаграждение.

Как получить эти услуги?

В Украине купить холодильник с доставкой предлагает интернет-магазин МайГудс. Здесь представлена техника разного форм-фактор, размеров и комплектации от известных производителей Indesit, Electrolux, Whirlpool, Zanussi, Hotpoint-Ariston.

В магазине действует система скидок, регулярно проводятся акции, обновляется ассортимент, есть предложения для клиентов разных покупных способностей. Поэтому здесь вполне реально купить холодильник дешево. С доставкой проблем не возникнет - адресно товар прибудет с помощью курьера по Киеву, в отделение транспортных компаний в Львов, Харьков, Одессу, Днепр. При необходимости можно заказать занос товара в квартиру или до двери. Все заранее оговаривается с менеджером.

Возможность купить холодильник в интернете с доставкой дает вам веские преимущества:

экономию времени;

полную сохранность техники;

отсутствие сложностей с таможенными сборами при покупке техники зарубежных брендов;

сохранение гарантии от производителя. Продавец сам несет ответственность за качество и правильность доставки, а при самостоятельной транспортировке техники покупателем от рисков повреждений дорогостоящий товар не застрахован.

Решение купить холодильник с доставкой освободит вас от массы сложностей.