Купить холодильник с доставкой: выгоды
Крупная бытовая техника для охлаждения и заморозки продуктов служит незаменимым помощником на кухне дома, в офисе, в кафе, магазинах. Несмотря на значимость и необходимость, часто ее приобретение откладывается, ведь нет возможности самостоятельно погрузить, довезти, занести товар и доверия грузчики транспортных компаний не вызывают.
Выход есть - купить холодильник новый с доставкой. Сразу решается несколько проблем:
- Вам не нужно самостоятельно ехать в магазин, следить за комплектацией заказа, искать транспортное средство подходящей грузоподъемности и габаритов.
- Полная сохранность груза с соблюдением особых правил транспортировки (вертикально или горизонтально - все зависит от модели техники).
- Ответственность продавца за состояние товара до момента выгрузки по указанному адресу.
- Возможность комплектации заказа сопутствующими товарами (удлинителями, блоками бесперебойного питания, стабилизаторами и пр.).
- Погрузка/разгрузка, занос на нужный этаж и даже установка - по вашему желанию специалисты выполнят все сами за определенное вознаграждение.
Как получить эти услуги?
В Украине купить холодильник с доставкой предлагает интернет-магазин МайГудс. Здесь представлена техника разного форм-фактор, размеров и комплектации от известных производителей Indesit, Electrolux, Whirlpool, Zanussi, Hotpoint-Ariston.
В магазине действует система скидок, регулярно проводятся акции, обновляется ассортимент, есть предложения для клиентов разных покупных способностей. Поэтому здесь вполне реально купить холодильник дешево. С доставкой проблем не возникнет - адресно товар прибудет с помощью курьера по Киеву, в отделение транспортных компаний в Львов, Харьков, Одессу, Днепр. При необходимости можно заказать занос товара в квартиру или до двери. Все заранее оговаривается с менеджером.
Возможность купить холодильник в интернете с доставкой дает вам веские преимущества:
- экономию времени;
- полную сохранность техники;
- отсутствие сложностей с таможенными сборами при покупке техники зарубежных брендов;
- сохранение гарантии от производителя. Продавец сам несет ответственность за качество и правильность доставки, а при самостоятельной транспортировке техники покупателем от рисков повреждений дорогостоящий товар не застрахован.
Решение купить холодильник с доставкой освободит вас от массы сложностей.
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