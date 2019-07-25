Будущее за стабильными криптовалютами

Винклвосс Кэмерон и Тайлер, основатели Gemini, для торговли криптовалютами и «быки» в биткоине, авторитетно заявили о значимости токенизированных ценных бумаг в валютном цифровом пространстве.

Интервью братьев-близнецов в январе 2019 года Fortune the Ledger рассматривается как отправная точка рекламной компании, которая спровоцировала серьезные споры в кругах криптовалютных инвесторов в отношении попыток продажи криптообраза, соответствующие требованиям практического рынка, надежного регулирования. Ещё больше новостей криптовалют читайте на LetKnow News.

Кэмерон, как один из основателей Gemini, акцентировал разговор на важности продвижения цифровых активов, а именно токенизированных ценных бумаг, стейблкоинов. Основная часть усилий до сегодняшнего дня была направлена на продвижение виртуальных товаров, например, биткоин. Но для дальнейшего продвижения криптоиндустрии внедрение ценных бумаг крайне необходимо. При этом акции будут подкреплены вполне реальными активами.

«Мания ICO-17 завершилась. Рассмотрим пример сайта Pets.com в реалиях токен-акций. Они не имели регистрации, и это длилось полгода. А следующая волна развития выявит реальные положительные изменения, интенсивные активы для подкрепления ценных бумаг, например, недвижимость».

Тайлер добавил, что долларовые стейблкоины, созданные для сглаживания ценовых колебаний в большей степени, чем это доступно недерективным залоговым криптоактивам, а именно использование их с целью выдачи дивидендных процентов в сектор криптоакций.

В связи с этим Кэмерон напомнил, что около 60% стодолларовых купюр находятся за пределами Соединенных Штатов Америки, а блокчейн-доллары способны радикально изменить состояние мирового рынка валют.

Братья Винклвосс осенью 2018 года представили доллар Gemini, который был поддержан реальным долларом и одобрен регулятором Нью-Йорка. Новая криптовалюта совместима с стейблкоином по версии ECR-20.

Близнецы обосновали это тем, что именно стабильные криптоактивы идеально подходят для проведения розничных платежей, в отличие от электронных монет (биткоин). В качестве примера была приведена пицца, за которую в 2010 году заплатили 50 тысяч BTC. По нынешнему курсу пицца бы обошлась в 180 млн. долларов.

Винклвосс отмечают, что на сегодняшний день инвесторы приравнивают биткоин к цифровому варианту золота с форой в 3000 лет.

По результатам 2018 год уже можно сделать вывод о том, что стейблкоин становится все более распространенным и популярным в блокчейн и криптоиндустрии. Генеральный директор компании Circle склонен их рассматривать в качестве неотъемлемого компонента процесса формирования глобальной блокчейн-экономики в Дублинском MoneyConf в течение прошлого года.