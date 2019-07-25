Курсы маркетинга: полезные советы!
Хороший слоган формирует положительное восприятие компании у потребителей. Следует только подобрать наиболее эффективные слова, и Вы удивитесь тому, насколько возрастет интерес потребителей к рекламируемому продукту. Это можно сделать довольно легко, нужно просто знать основные приемы формирования запоминающихся слоганов.
Слоган – девиз фирмы, короткий лозунг рекламного характера, который нужен для того, чтобы укрепить позиции компании, привлечь внимание потребителей. Успешный слоган особо ценен с точки зрения маркетинга. Яркий и оригинальный слоган запомнится потребителям, вызовет интерес к продаваемой продукции. Есть несколько критериев и приемов создания эффективных слоганов, знание которых нужно каждому рекламщику.
Основные критерии создания запоминающегося рекламного лозунга:
- Краткость. Для того ,чтобы слоган запомнился, от должен состоять из минимального количества слов, ведь короткая и емкая фраза запоминается быстрее, имеет больший эффект.
- Ритмичность, а лучше рифма. («Киска купила бы Whiskas», «Свежее дыхание облегчает понимание»). Такой рекламный лозунг не режет слух и запоминается лучше.
- Фраза должна отсылать потребителя к товару. Самый удачный вариант - упоминание в слогане названия фирмы, бренда («Есть идея – есть Ikea»). Такие слоганы не теряют актуальность, они всегда ассоциируются с определенным брендом.
- Позитивные эмоции. Чтобы придать слогану определенный эмоциональный окрас, лучше использовать интонацию. Удачные примеры таких решений - «Не дай себе засохнуть».
- Уникальность. Идея ни в коем случае не должна быть скопирована у конкурентов.
Более подробно о том, как правильно создать свой бренд, можно ознакомится на моем авторском сайте, вот он:
Чтобы создать яркие эмоциональные слоганы специалисты-рекламщики используют такие приемы:
- Игра слов («Чистота – чисто Tide»).
- Юмор («Имидж ничто, жажда - все».
- Обращение к потребителю или вопрос («А вы еще не в белом?», «Ведь Вы этого достойны».
- Акцент на звуке или ритме, неологизмы, цитаты, поговорки, противопоставления, парафразы («М-м, Данон»).
- Эпатаж «Не ссы – доедем!». Эпатажные слоганы пользуются успехом. Некоторые компании, использовавшие в своих слоганах этот прием, добивались возрастания продаж и популярности в короткие сроки.
Написание слоганов – процесс не сложный. Он требует лишь креативности, изобретательности и оригинальности. Если у Вас есть эти качества, вы легко сможете создать емкий, запоминающийся слоган, повышающий имидж бренда.
Автор Учебного центра ИТ Столица: Матиенко Дмитрий.
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