Курсы маркетинга: полезные советы!

Хороший слоган формирует положительное восприятие компании у потребителей. Следует только подобрать наиболее эффективные слова, и Вы удивитесь тому, насколько возрастет интерес потребителей к рекламируемому продукту. Это можно сделать довольно легко, нужно просто знать основные приемы формирования запоминающихся слоганов.

Слоган – девиз фирмы, короткий лозунг рекламного характера, который нужен для того, чтобы укрепить позиции компании, привлечь внимание потребителей. Успешный слоган особо ценен с точки зрения маркетинга. Яркий и оригинальный слоган запомнится потребителям, вызовет интерес к продаваемой продукции. Есть несколько критериев и приемов создания эффективных слоганов, знание которых нужно каждому рекламщику.

Основные критерии создания запоминающегося рекламного лозунга:

Краткость. Для того ,чтобы слоган запомнился, от должен состоять из минимального количества слов, ведь короткая и емкая фраза запоминается быстрее, имеет больший эффект. Ритмичность, а лучше рифма. («Киска купила бы Whiskas», «Свежее дыхание облегчает понимание»). Такой рекламный лозунг не режет слух и запоминается лучше. Фраза должна отсылать потребителя к товару. Самый удачный вариант - упоминание в слогане названия фирмы, бренда («Есть идея – есть Ikea»). Такие слоганы не теряют актуальность, они всегда ассоциируются с определенным брендом. Позитивные эмоции. Чтобы придать слогану определенный эмоциональный окрас, лучше использовать интонацию. Удачные примеры таких решений - «Не дай себе засохнуть». Уникальность. Идея ни в коем случае не должна быть скопирована у конкурентов.

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Чтобы создать яркие эмоциональные слоганы специалисты-рекламщики используют такие приемы:

Игра слов («Чистота – чисто Tide»). Юмор («Имидж ничто, жажда - все». Обращение к потребителю или вопрос («А вы еще не в белом?», «Ведь Вы этого достойны». Акцент на звуке или ритме, неологизмы, цитаты, поговорки, противопоставления, парафразы («М-м, Данон»). Эпатаж «Не ссы – доедем!». Эпатажные слоганы пользуются успехом. Некоторые компании, использовавшие в своих слоганах этот прием, добивались возрастания продаж и популярности в короткие сроки.

Написание слоганов – процесс не сложный. Он требует лишь креативности, изобретательности и оригинальности. Если у Вас есть эти качества, вы легко сможете создать емкий, запоминающийся слоган, повышающий имидж бренда.

Автор Учебного центра ИТ Столица: Матиенко Дмитрий.