Какую чашу для кальяна лучше выбрать

Если вы давно любите курить кальян, наступило самое время научиться готовить его самостоятельно. Но для этого, прежде всего, нужно подготовить все соответствующие аксессуары. Выбор чаши для кальяна является значимым решением. Это, на самом деле, один из ключевых атрибутов, поскольку иногда её даже заменяют фруктами, что сильно влияет на вкус, при копчении.

В современной продаже нелегко сделать выбор между различными брендами и формами, изготовленными из различных материалов. Главное здесь - не торопиться. Прежде всего, вы должны знать, каковы основные виды чашей для кальяна. Эти изделия могут быть выполнены из различных материалов:

Они часто сделаны из глины. Этот обычай пришёл с древних времён. В связи с этим, можно с уверенностью сказать, что эти чаши надежные. Глиняные ёмкости хорошо греются, поэтому табак не подгорает. Разумеется, эти чаши очень хрупкие, но если вы обращаетесь с ними осторожно, они смогут служить вам долго.

Также в последние годы стали популярными керамические ёмкости для кальяна. Но, несмотря на то, что они также очень хорошо переносят тепло, они уступают аналогам из глины по термостойкости. поэтому табак здесь может подгореть. Кроме того, чаши из этого материала также нельзя назвать очень прочными, так что ими нужно пользоваться с особой тщательностью.

Силиконовые версии практичны, не ломаются, они подходят для 90% устройств, хорошо переносят тепло. Но они кажутся не солидными, кроме того, при нагревании материал может выделять вредные газы.

Порой можно встретить даже стеклянные чаши. Не сложно догадаться, они не так надёжны, как предыдущие версии, но выглядят очень привлекательно. Часто бывает, что в этих чашах сгорает табак. Поэтому вы должны быть очень осторожны, например, когда вы заполняете стеклянную емкость и во время процесса курения.

Более того, если вы решили создать чашу своими руками, вы можете сделать это из какого-нибудь фрукта. Это сильно повлияет на вкус, и вам может понравиться результат. Размер плода будет зависеть от количества курящих. Если вы хотите курить один, то можете смело брать даже более мелкие фрукты или ягоды.