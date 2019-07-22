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Акриловый грунт: его свойства

Грунтовка характеризуется немалым количеством свойств, делающих её нанесение обязательным перед отделкой. К ним относятся следующие:

  • Оберегает поверхность стены от механических повреждений, например, от осыпания штукатурки;
  • Препятствует проникновению краски;
  • При грунтовке улучшается адгезия основания и верхнего слоя;
  • Грунтовочное покрытие не допускает появление пятен и консистентных смазок на поверхности краски;
  • Специальный грунт оберегает металл от образования ржавчины.

Она состоит из особых веществ, которые процессе сушки образуют плёнку, ускорителей и других необходимых компонентов для определенных поверхностей. Смесь для приготовления может быть в сухой или готовой форме. По своей природе грунтовки подразделяются на укрепляющие и проникающие: в зависимости от размера частиц состава. В укрепляющих видах влияние оказывает лишь на верхний слой материала, и второй вид - могут погружаться в поверхность на глубину до десяти сантиметров.

Период, когда для подготовки поверхности использовали лишь один тип грунтовки, исчез. В настоящее время в продаже имеется широкий спектр ЛКМ, в связи с чем грунтовку можно выбрать в соответствии с отделкой, чтобы создать безупречную адгезию и защиту. Большое количество красок для отделки изготавливаются из акрила, поэтому для грунтовочных работ вам необходимо будет приобрести акриловый грунт.

Данное средство также классифицируется на различные виды - проникающие и укрепляющие. Все они рассчитаны на различные работы и разнообразные поверхности. Проникающие - применяются для работы с мало пористыми и слабо впитывающими поверхностями, такими как кирпич, гипсокартон и прочие. Они также необходимы, если вы хотите нанести толстый слой штукатурки. А укрепляющая акриловая грунтовка идеально подходит для подготовки к отделке таких поверхностей, как окрашенные или оштукатуренные стены.

Вы можете приобрести акриловый грунт в специализированном магазине, в том числе и в интернете Специалисты могут помочь вам с выбором подходящих материалов, в зависимости от работы и ваших потребностей. Более того, если вы не имеет навыков в нанесении - то тоже обращайтесь к специалистам.

22 июль 2019 /
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