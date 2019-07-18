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Новогодняя елка в горшке: подари дереву шанс на жизнь!

Как только первые снежинки начинают танцевать за окном, все мысли окружающих сводятся к предстоящему Новому году. Ежегодно мы мечтаем, чтобы этот праздник прошел по-особенному. Мы заблаговременно составляем застольное меню, покупаем подарки, приглашаем гостей и ищем самого лучшего деда Мороза в Одинцово и Голицыно. Ежегодно мы ждем перемен и всей душой надеемся, что они произойдут.

Новый год невозможен без главного атрибута его проведения – елки. Дети с радостью создают поделки и украшения для праздничного дерева, используя картон, тесто и фольгу. Взрослые тратят огромные суммы на елочные украшения. И вот, когда зеленая гостья окончательно украшается и размещается на почетном месте в доме, в сердце поселяется счастливое ожидание истинного праздника.

Однако никто не задумывается, что происходит с лесной красавицей после окончания праздника. Данное сакральное дерево попросту выбрасывают на свалку. И на этом его функция заканчивается, как, впрочем, и его жизнь… Чтобы вырастить елочку более-менее сносных размеров уходит до тридцати лет. А погибает такая красавицы просто из-за нашей прихоти.

Что делать, чтобы уберечь елки?

Естественно, существуют специальные предприятия, на которых елки и сосны выращивают с целью продажи на новогодние праздники. Однако цена таких зеленых красавиц порядком выше, чем предложения от браконьеров. Последние поступают достаточно просто: едут в лес и срезают необходимое количество деревьев. А потом продают их значительно дешевле рыночных цен, при этом совершая огромный урон природе и лесному хозяйству.

Чтобы уберечь пушистых зеленых красавиц от исчезновения, можно воспользоваться одним из альтернативных методов:

  • приобрести искусственное дерево;
  • использовать всего несколько веточек елки или сосны;
  • купить саженец ели в горшке.

И если с первым и вторым способом все более-менее ясно, то мода на покупку саженцев появилась относительно недавно. А ведь подобный метод поможет вам не только провести новогодние праздники с красивой нарядной елкой, но и дать вашему деревцу шанс на жизнь!

Как ухаживать за елкой в горшке?

Саженец может быть самых различных размеров: от крохотных «ельченков» до практически полноценных елей. Ухаживать за ним во время новогодних праздников совсем несложно. Достаточно периодически увлажнять землю в горшке и поворачивать его против часовой стрелки.

После окончания новогодних праздников можно вынести дерево на чердак, веранду или застекленный балкон. Главное, чтобы в то место, где будет находиться саженец до весны, был доступ солнечных лучей, а температура не опускалась ниже нуля. Иначе дерево может погибнуть.

Весной елку в горшке можно высадить в открытый грунт, где она и продолжит свое существование. Таким образом вы не просто сохраните дерево от гибели, но и сможете каждый год украшать свой участок симпатичными елями. Поверьте, каждый классный дед Мороз в Одинцово и Голицыно сразу же оценит ваш поступок!

18 июль 2019 /
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