Бикини - область высокого внимания

Эпиляция и депиляция различаются техникой удаления волос с туловища. В бытовых обстоятельствах подручными орудиями возможно убрать сами волоски, остричь только лишь отросшую часть либо даже вытащить их с корнем с поддержкой пинцета, сахара либо воска, однако не нанести ущерба волосяной луковице. В отсутствии влияния на фолликулы новейшие локоны отрастут снова и достаточно стремительно — примерно через пару недель.

Эпиляция преимущественнее как раз вследствие того, что ведется в салоне — там проблематичная область возделывается не поверхностно, а основательно: с поддержкой света и (либо) тока облучаются волосяные фолликулы. Срывается гемодинамика, останавливается приток питательных элементов к корням — новейшие волоски отрастают непрочными и всё более медлительно, а затем прекращают расти совсем. Уже только лишь с 1-го наименования очевидно происхождение операции. В Бразилии способ прозрачно-восковой депиляции применяли задолго до того, как эта процедура обрела собственную известность в Америке, а затем и в абсолютно всем мире. Масштабные, громкие, яркие бразильские карнавалы постоянно сражали публику экстравагантностью костюмов и соблазнительными формами тела. Вероятно, для того чтобы достигнуть наибольшей привлекательности бразильянки придумали, как освободиться от волос в области бикини.

Сегодня бразильская депиляция весьма распространенная процесс. Вследствие спросу на рынке прозрачно-восковой продукта имеется большое число различных восков, которые различаются, в основном, методом нанесения и удаления с кожи.

Чтобы депиляция интимных зон миновала предельно просто и результативно необходимо подготовиться. Во-первых, длина волосков обязана являться никак не меньше 5мм, а кожица - совершенно чистой. Во-вторых, необходимо подготовить кожицу, подвергнуть обработке особым средством, что обезжиривает плоскость и делает лучше тем самым соединение воска с волосками. Имеется средства, какие обладают обезболивающим действием, за счет чего же процедура делается меньше болезненной и протекает с огромным удобством для посетителя. Из числа подобных средств гель до депиляции Делика с ментолом, обладающий наибольшей степенью охлаждения, из-за результат чего же уменьшается восприимчивость кожи. Результат чувствителен уже посредством 5-7 мин. уже после нанесения, за этот период гель целиком пропитывается в кожицу и врач способен перейти к нанесению воска.

Бразильский способ процедуры эпиляции - это весьма сокровенный процесс, похожий поход к гинекологу. А все без исключения потому, что молодой женщине понадобиться занять позу, как в гинекологическом кресле, раздвинув ноги. Подобная поза нужна для того, чтобы специалист сумел убрать волоски на всей интимной области.

Не все без исключения женщины могут преодолеть скромность и отправиться в салон красы за такой операцией. Определенные предпочитают это выполнять без помощи других в бытовых обстоятельствах, не прибегая к чужой поддержки.Перед тем, как переключиться к упражнению бразильской процедуры эпиляции, подвергните обработке кожа детской присыпкой либо тальком. Это даст возможность обезопасить вашу дерму от воска и это способ станет приклеиваться только лишь к волоскам, какие следует убрать.

Разогрейте воск на водяной бане либо употребивши механизмом - воскоплавом . В случае если растапливаете воск на водной бане, тщательно следите за его температурой, для того чтобы он никак не начал кипеть и никак не получился весьма горячим, в ином случае вы сможете обгореть.

Используя деревянный приспособление, нанесите воск на сферу дермы, с каковой удаляется бесполезная флора. Выполнять это необходимо по направленности роста волос.

Есть ряд методов: первый - нанесение разогретого вплоть до оптимальной температуры воска шпателем, 2-ой - с поддержкой картриджа с роликом для горячего воска.

Если специалист применяет теплый воск, в таком случае уже после его нанесения накладывается особая бумага для депиляции. Если воск охладился, внезапным движением по направленности против роста волос, специалист срывает бумагу совместно с ненужными волосками. В случае если применяется пленочный воск, в таком случае уже после того, как воск застыл, мастер немного приподнимает края воска и внезапным перемещением срывает его по направленности роста волос.

По завершению процедуры кожа имеет необходимость в успокаивающем влиянии. Хорошим орудием после депиляции считается гидрогель Делика с алое и монардой, что как раз рекомендовано использовать уже после бразильской депиляции. Принимая во внимание, то что кожица в любовных участках наиболее тонкая и мягкая, существует значительная возможность возникновения раздражения и воспаления. Гель Делика дает возможность исключить абсолютно всех этих проявлений из-за результат собственных антисептических, расслабляющих и увлажняющих качеств.

Бразильская депиляция не самая приятная процедура, однако инновационные ресурсы по уходу за кожей вплоть до и после операции произвели её наиболее удобной. И на сегодняшний день все больше девушек решаются на восковую депиляцию любовных зон. Тем более, то что уже после нее возможно практически на месяцок позабыть относительно ненужные волосы в области бикини. А ухоженная, ровная кожа даст возможность для вас уверенно одевать мини-бикини на пляж либо в самом открытом наряде пойти на праздник в Бразилии.