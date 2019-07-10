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Как правильно выбрать пластиковое окно

Пластиковые окна в последние годы никого не удивляют, их устанавливают практически везде: в жилых и коммерческих объектах и прочих. Они смогли вытеснить привычные деревянные рамы.

Современныеокна ПВХ являются продуктом высоких технологий, низкой стоимости, высокого качества, удобны в использовании и, прежде всего, в обслуживании. Если замена рамы или стекла в деревянном окне - сложная и затратная процедура, то с пластиковыми окнами всё намного проще.

Само окно ПВХ выбирается не случайно. Этот материал характеризуется следующими преимуществами:

  • высокая устойчивость к атмосферным воздействиям;
  • низкая теплопроводность;
  • низкая себестоимость продукции;
  • экологическая безопасность;
  • высокая адгезия ко многим лакокрасочным материалам;
  • длительный срок службы (не меньше 50 лет, не теряя своих основных показателей);
  • слабая проводимость колебаний.

По сравнению с древесиной и алюминием, которые достаточно часто используются для оконных конструкций, ПВХ отличается более высокой по эстетичностью.

Белый цвет, характерный для пластиковых окон, с каждым годом теряет актуальность. Его заменяют разнообразные цвета, имитирующие природные материалы и прочие. Декорирование профиля увеличивает стоимость сборки готовой конструкции.

Поверхность рам окрашивается несколькими способами: акриловом, напылением, ламинированием под давлением. В наиболее дорогостоящих конструкциях применяется металлическая или деревянная подкладка, прочно закрепленная на внешней или внутренней стороне рамы. Оформление профиля также актуально: плоские рамки, ставшие привычными, заменяются округлым или более рельефными.

Постарайтесь заказывать окна ПВХ у проверенных производителей в вашем регионе. Именно это гарантирует высокое качество их продукции. Также, если вы не обладаете достаточными навыками в этом деле, то доверьте установку данных конструкций компетентным специалистам. Лишь в этом случае будет гарантия, что окна прослужат очень долго, сохранив свои преимущества.

10 июль 2019 /
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