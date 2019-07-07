Кроссворды для развития эрудиции

Разгадывание кроссвордов и сканвордов - очень полезное занятие. Как правильно подбирать кроссворды, чтобы они были, прежде всего, полезными? Сначала рассмотрите ваш уровень подготовки. Если некоторые очень просты для вас, то вам будет не очень интересно их разгадывать, поэтому они не будут полезны. И разгадывание очень сложного сканворда не будет столь приятным и заставит вас нервничать из-за отсутствия знаний по определённым вопросам.

Кроме того, примите во внимание свои цели. Если вы стремитесь расширить лексикон, выберите кроссворды. Если вашей главной целью является развитие логики, японские версии подойдут. Сканворд больше формирует память и повышает изобретательность. Ключевые слова и ребусы помогают повысить концентрацию внимания.

Также имейте в виду особенности вашего мышления и ваши личные предпочтения. Например, легче сосредоточиться на классическом кроссворде, тогда как другие предпочитают некоторые подсказки.

В процессе угадывания вы можете выучить новые слова, их толкование, что действительно полезно для развития, а также расширить кругозор и базу знаний - например, узнаете названия всех спутников Юпитера. Если же вы хорошо разбираетесь в астрономии - то можете узнать много нового из другой научной сферы, дисциплины. Это времяпрепровождение сделает вас образованным и всесторонне развитым человеком, окружающим будет интересно вас слушать.

Кроссворды полезны и для учёбы. Этот тип предоставления материала используется некоторыми современными школьными учителями и преподавателями университетов. Прежде всего, это даёт возможность создать непринужденную обстановку на уроках, лекциях, а также свободно общаться с учащимися. Кроме того, так материал намного легче усваивается. И нельзя не отметить, что в таких случаях существует дух соперничества, который служит отличной мотивацией и заставляет учащихся использовать уже известную им информацию.

Это времяпрепровождение намного полезнее, чем просмотр телевизора или компьютерные игры. Также это отличный и эффективный способ снять стресс и избавить от дурных мыслей после тяжёлого дня.

Если вы все еще не пытались разгадать кроссворды - пора приступать тренировать мозг таким образом.