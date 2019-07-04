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Как выбрать профессиональный стол для пиццы

Столы для пиццы являются специализированным холодильным оборудованием для итальянских заведений общественного питания. Они используются для сбора, подачи или упаковки пиццы. Оборудование представляет собой охлаждаемый стол средней температуры с +2 ... + 10o С. Главная функция - разместить все компоненты продукта на машине для приготовления пиццы.

Стол выполнен из нержавейки или гранита. В процессе прокатки масса не прилипает, рабочая поверхность охлаждается, что улучшает качество рабочего процесса. Стол для изготовления пиццы снабжён местами для гастрономических контейнеров, где ингредиенты хранятся, при определенной температуре.

Вы можете купить столы для пиццы в DSTO-Resto. Менеджеры помогут вам с выбором подходящих устройств.

Использование поверхностей, не приспособленных для готовки этого итальянского блюда, вызывает прилипание массы, деформацию мучных изделий. В результате - непривлекательный вид пиццы.

Рабочее место производителя пиццы продумано до мелочей, эргономично и комфортно. На нём готовка этого блюда будет осуществляться в соответствии со всеми этапами технологического процесса.

Использование таких устройств всегда целесообразно. Пицца - причудливый продукт. Для верхних элементов должна соблюдаться температура. Термическая обработка блюд в печи короткая, а это значит, что ингредиенты должны быть только свежими. Помимо того, при впечатляющих объёмах производства персонал должен многократно вынимать продукты из холодильника во время смены. Дополнительное движение увеличивает время готовки. Частое открывание / закрывание шкафа средней температуры приводит к увеличению нагрузки, сокращая период эксплуатации оборудования.

Поскольку стол для пиццы должен прослужить бесперебойно в течение многих лет, необходимо гарантировать его надлежащее использование:

  • Соблюдение электробезопасности. Перед подключением надо заземлиться. Не блокируйте вентиляцию. Избегайте контакта устройства с источниками тепла (отопительные приборы). Это позволит снизить энергозатраты и повысить срок службы стола.
  • Своевременное техобслуживание: мойка, чистка охлаждающего конденсатора, проверка сервисного представителя.
  • Правильно загружайте продукты в равномерном количестве, без блокировки вентиляционных каналов.
04 июль 2019 /
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