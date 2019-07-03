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Мотоблок "Зубр"

Благодаря активному развитию технологической отрасли, агросфера регулярно обновляется новыми мощными и полезными видами спецтехники, которая значительно упрощает процесс ведения сельского хозяйства. Дизельные мотоблоки "Зубр" являются одними из наиболее популярных устройств, которые способствуют реализации многих задач - от вспашки земли до вывоза снега. Разумеется, представители упомянутой выше отрасли уже несколько лет активно эксплуатируют эти агрегаты и время от времени их обновляют, так как технические и эксплуатационные показатели двигателей постоянно улучшаются.

Следует сказать, что мотоблоки этой марки на рынке сельскохозяйственных технологий представлены в широком ассортименте.

Наличие запасных частей в специализированных магазинах, которые почти всегда имеются в наличии, способствует значительному распространению. Например, в Украине запчасти на мотоблоки этой марки с доставкой можно приобрести на https://sm-store.com.ua/zapchasti-na-motoblok-po-gruppam/zapchasti-na-motobloki-zubr/. Каждый агрегат имеет свои особенности, поэтому стоимость устройства зависит от многих критериев.

Но все эти мотоблоки идеальны для работы с тяжёлыми грунтами, потому что она имеет высококачественным редуктором, многослойное сцепление и большой срок службы.

Устройства "Зубр" выполняют следующие функции:

  • обработка почвы разной плотности и сложности.
  • косить траву.
  • сев и сбор урожая.

Мотоблок "Зубр" - это достаточно надежная техника, рассчитанная на ежедневные нагрузки. Сборка удовлетворяет потребности пользователей своим качеством, а использование контролируемых деталей и компонентов только увеличивает срок полезного использования.

Поскольку здесь используется дизельное топливо, производительность технологии значительно высока. Поэтому дизельный двигатель на 6 л.с. будет гораздо мощнее, чем его бензиновый аналог.

Кроме того, этот вариант дешевле, что тоже является преимуществом. Когда вы используете дополнительное оборудование для мотоблока "Зубр", вы можете значительно расширить функциональность устройства.

03 июль 2019 /
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