Благодаря активному развитию технологической отрасли, агросфера регулярно обновляется новыми мощными и полезными видами спецтехники, которая значительно упрощает процесс ведения сельского хозяйства. Дизельные мотоблоки "Зубр" являются одними из наиболее популярных устройств, которые способствуют реализации многих задач - от вспашки земли до вывоза снега. Разумеется, представители упомянутой выше отрасли уже несколько лет активно эксплуатируют эти агрегаты и время от времени их обновляют, так как технические и эксплуатационные показатели двигателей постоянно улучшаются.

Следует сказать, что мотоблоки этой марки на рынке сельскохозяйственных технологий представлены в широком ассортименте.

Наличие запасных частей в специализированных магазинах, которые почти всегда имеются в наличии, способствует значительному распространению. Например, в Украине запчасти на мотоблоки этой марки с доставкой можно приобрести на https://sm-store.com.ua/zapchasti-na-motoblok-po-gruppam/zapchasti-na-motobloki-zubr/. Каждый агрегат имеет свои особенности, поэтому стоимость устройства зависит от многих критериев.

Но все эти мотоблоки идеальны для работы с тяжёлыми грунтами, потому что она имеет высококачественным редуктором, многослойное сцепление и большой срок службы.

Устройства "Зубр" выполняют следующие функции:

обработка почвы разной плотности и сложности.

косить траву.

сев и сбор урожая.

Мотоблок "Зубр" - это достаточно надежная техника, рассчитанная на ежедневные нагрузки. Сборка удовлетворяет потребности пользователей своим качеством, а использование контролируемых деталей и компонентов только увеличивает срок полезного использования.

Поскольку здесь используется дизельное топливо, производительность технологии значительно высока. Поэтому дизельный двигатель на 6 л.с. будет гораздо мощнее, чем его бензиновый аналог.

Кроме того, этот вариант дешевле, что тоже является преимуществом. Когда вы используете дополнительное оборудование для мотоблока "Зубр", вы можете значительно расширить функциональность устройства.