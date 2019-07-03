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Швейная машина с верхним и нижним продвижением

Наиболее распространенный способ продвижения ткани на швейной машинке - это продвижение только с зубчатой рейкой. Этот метод подходит лишь для шитья лёгких и средних тканей. Когда изделия идут с тяжёлыми материалами, это может выглядеть как некачественное шитьё. Чтобы свести к минимуму появление этого дефекта, следует работать на специальной машинке - с двойным продвижением материала - верхнего и нижнего.

Швейные машины с двойным продвижением классифицируются на два следующих типа:

  1. Устройства с переменным верхним и нижним продвижением - «перетоп». Продвижение ткани выполняется посредством зубчатой рейки (нижняя ступень) и лапки (верхняя ступень).
  2. Устройства с продвижением нижней части и иглы, когда материал продвигается посредством рейки и иглы.

Особенно отличились агрегаты первого типа. Если мы наблюдаем циклограмму машины с продвижением иглы, то иголка может продвигать ткань лишь до 120 градусов (что соответствует полному повороту маховика). В отличие от движения иглы, шагающая лапка может продвинуться до 220 градусов. Этот расширенный интервал даёт возможность лучше продвинуться, особенно в тяжёлых переплетениях.

В агрегатах с переменным верхним продвижением установлен механизм для регулировки величины превосходящего переднего хода. Такое решение даёт возможность во время шитья, в случае надобности, посадить ткань (например, сделать кант вдоль криволинейного участка) или растянуть эластичный материал.

Технические характеристики швейных машин такого типа включают следующие:

  • Для тяжёлых материалов.
  • С верхним и нижним перетопом.
  • Наибольший выход рукава 330 мм.
  • Увеличенный челнок.
  • Подъём высоты регулятора на толщину ткани в диапазоне 2-5,5 мм.
  • Подъём внутренней лапки на 8 мм, внешний выступ на 16 мм.
  • Длина стежка до 9 мм.
  • Скорость процесса шитья 2200 оборотов в минуту.
  • Автоматическая система смазки.

При выборе машинок данного типа, вы можете также проконсультироваться с компетентными экспертами. Не экономьте на качестве. Если вы работаете портным - то без сомнений устройства с двойным продвижением прекрасно помогут вам. Вы сможете значительно расширить свою клиентуру и повысите доходы.

03 июль 2019 /
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