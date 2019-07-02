Как грамотно выбрать каркасный бассейн

Рекомендации по выбору

В жаркое время года, многие проводят свободное время на даче. Для спасения от летнего зноя можно купить большой каркасный бассейн intex. Он поможет освежится и поднимет настроение всем членам семьи. Правильно подобрав конструкцию, можно в полной мере насладиться приобретением, не нарушая интерьер дачи или частного дома. Данный товар прост в сборке и транспортировке. Одна из главных особенностей - это относительно невысокие цены на продукцию.

Существует несколько критериев, по которым стоит выбирать бассейн. Для того, чтобы приобретенный товар приносил максимум удовольствия и не доставлял неудобств, необходимо учесть такие пункты:

Габариты и объем

Подбирая товар по данному критерию, необходимо учитывать количество людей, которые будут находиться в бассейне, а также их возраст. Для большой семьи с маленькими детьми, подойдет конструкция с широкой площадью и небольшой глубиной. Для более взрослых лучше выбирать чашу высотой более 120 см. Также стоит учитывать то, какой объем воды будет потрачен на заполнение емкости. Выбирая размеры бассейна, необходимо учитывать площадь свободного места на участке и объем самой емкости. По соотношению этих двух параметров, можно выбрать подходящую вам каркасную установку, при этом сэкономив место и денежные средства.

Материал

В основном данную продукцию выполняют из ПВХ пленки. Отличие в том, во сколько слоев сложено полотно. ПВХ материал, состоящий из большего количества слоев, рекомендуется выбирать для более активных пользователей.

Термостойкость

Если принято решение не собирать приобретенную конструкцию на холодные времена года, то необходимо выбирать межсезонные варианты товара. Продукция данного вида не подвергается повреждениям, которые могут нанести низкие температуры. Если использование каркасного бассейна планируется только в летний период, рекомендуется приобрести сезонную модель.

Каркас

Поддерживающая конструкция состоит из набора металлических труб. От нее зависит устойчивость емкости. Выбирая данную деталь, необходимо взять во внимание то, что каркас будет все время подвергаться попаданию на него воды. Исходя из этого следует приобретать влагоотталкивающие и антикоррозийные части конструкции изготовленные из металла или стали. Это продлит срок эксплуатации и избавит от ненужных хлопот.

Установка

Рекомендуется подготовить участок земли, на котором будет располагаться бассейн. Для устранения неровностей можно использовать песок или мелкий граншлак. Сверху на подготовленную поверхность, необходимо постелить специальное полотно, которое предоставлено в комплекте с товаром.

Комплектация

Рекомендуется выбирать товар с полным пакетом аксессуаров. Данный набор включает специальное полотно, лестницу для подъема, а также перекачивающий насос со встроенным фильтром воды. Полный комплект товара значительно упростит процесс сборки, а также сэкономит время.

Обращая внимание на вышеперечисленные пункты, можно подобрать нужную конструкцию. Данная инструкция поможет приобрести товар значительно сэкономив время и денежные средства.