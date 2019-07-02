Как хранить каркасный бассейн зимой?

Совсем скоро наступит осень, а вместе с ней придет холодная погода и отметка на термометре ниже нуля. Все это значит, что вам необходимо начинать демонтаж своего каркасного бассейна. Люди, которые уже не один год используют такую модель знают, что лучше всего демонтировать бассейн до того, как начнутся морозы. Потому что бассейн может легко пострадать и стать непригодным для использования.

В этой статье мы постараемся как можно подробно рассказать о том, зачем демонтировать бассейны на зиму и как правильно это сделать. А если у вас все еще нету каркасного бассейна и вы только думаете его приобрести, то интернет магазин каркасных бассейнов "Плыви" поможет вам сделать отличную покупку.

Как хранить "зимние" бассейны

Если вы купили бассейн, который в холодную пору года можно хранить на улице, то особо не волнуйтесь. Ведь в инструкции всегда четко написано о том, что данную модель вы можете не разбирать и хранить в собранном виде.

Однако не стоит думать, что "собранный вид" подразумевает под собой "накрыть бассейн брезентом" и все. Это ошибочное мнение, которое может привести к поломке бассейна. Каркасный бассейн с морозоустойчивой функцией необходимо "законсервировать". Следуйте некоторым советам, которые помогут сохранить бассейн:

Проведите "консервацию" бассейна за несколько недель до того, как начнется минусовая температура. Иначе вам придется делать все пункты в холодной воде, что может привести к проблемам со здоровьем. Не оставляйте бассейн пустым. Потому что мороз действует на материал не очень хорошо, из-за чего стенки могут полопать. Вы же не хотите на следующее лето покупать себе новый бассейн? Бассейн и всю необходимую комплектацию почистите и после уборки залейте в бассейн чистую воду. Поместите в бассейн что-то, что компенсирует расширение бассейна. Чаще всего этот предмет должен сжиматься при температуре ниже нуля. Это могут быть пустые пластиковые бутылки, например. Необходимо сделать эту процедуру, чтобы сжимающийся предмет взял на себя всю нагрузку и защитил изделие.

Сезонные модели и их демонтаж

Если с морозоустойчивыми моделями все ясно, то сезонные бассейны на то и "сезонные", что их необходимо устанавливать только на один сезон. Перед тем, как приступить к демонтажу, необходимо сначала убрать всю воду, очистить стенки бассейна и все детали. Обратите внимание на то, что шланг и насос также должен быть чистым. После того, как вы помыли бассейн и все, что шло в комплекте - высушите конструкцию.

Разборку каркаса следует делать по инструкции или видео-урокам на ютубе. Чтобы не потерять все необходимые детали - сложите их в мешочки.

Хранение бассейна следует производить в отапливаемом помещении. Однако можно хранить и в минусовой температуре, но только с учетом того, что вы не будете перемещать конструкцию до момента потепления (и не открывать ее).

Надеемся, что с учетом всех этих нюансов и советов вы теперь сможете безопасно хранить бассейн в зимнее время.