Надувная мебель: правда и заблуждения

Правда о надувной мебели

В современном мире надувная мебель стала очень популярной благодаря своей компактности, легкости в транспортировке и практичности. Современные технологии дали возможность делать надувные кровати intex для дома прочными и долговечными, а также придало им такой же комфорт, каким обладает обычная стационарная мебель. Но многие люди все еще боятся покупать себе надувные диваны и кровати в постоянное пользование и применяют их в качестве дополнительной мебели по приезду гостей или другой необходимости. В этой статье мы постараемся развеять некоторые вымыслы о надувных изделиях – они остались давно в прошлом, однако все еще продолжают влиять на решение заменить большую и тяжелую стационарную кровать на легкую и удобную надувную.

Наиболее важным в приобретении надувной кровати считается правильный выбор качественного изделия, ведь от этого зависит ваш комфорт и продолжительность эксплуатации покупки. Поэтому в магазине рекомендуется открыть, надуть и проверить внимательно тот продукт, который вы решили приобрести. После покупки обязательно сохраните чек, ведь после обнаружения заводского брака вы сможете легко заменить товар в магазине.

Компании Интекс и Бествей на данный момент считаются производителями, выпускающими наиболее качественные надувные товары. Они проверяют каждое изделие на прочность и наличие брака перед тем, как выпустить его на потребительский рынок.

Какие же существуют мифы среди людей насчет надувных кроватей?

Миф 1: вся надувная мебель быстро сдувается. Вся правда заключается в том, что современному надувному изделию нужно адаптироваться к нагрузке. Поэтому первые несколько дней матрас или кровать действительно могут немного сдуваться, но после того, как они «привыкнут» к весу, таких проблем наблюдаться не будет. Чтобы максимально избежать такого неудобства, людям с большим весом рекомендуется приобретать надувную мебель, обладающую жесткой конструкцией.

Миф 2: надувные кровати недолговечны. Правда: современная надувная мебель при условии правильной эксплуатации служит до 10-15 лет. Действительно, материал из которого она состоит, легко пробить острым предметом, но даже при этом ее можно отремонтировать и пользоваться дальше.

Миф 3: надувные спальные места вредны для спины. Правда: современные надувные кровати и диваны-трансформеры обладают ортопедическими свойствами, поэтому они не только не вредны, но и полезны для тех людей, у которых есть проблемы со спиной или позвоночником.

Заключение

Надувные кровати – отличные изделия для меблирования комнаты или квартиры. Их ценовая категория намного ниже чем у обычных кроватей , что является еще одним немаловажным плюсом. Некоторые модели оснащены специальными подголовниками и подлокотниками, что придает изделию еще больший комфорт. Поэтому не бойтесь приобретать надувную продукцию от Интекс – она создана для того, что радовать вас.