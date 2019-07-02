» » Надувная мебель: правда и заблуждения

Надувная мебель: правда и заблуждения

В современном мире надувная мебель стала очень популярной благодаря своей компактности, легкости в транспортировке и практичности. Современные технологии дали возможность делать надувные кровати intex для дома прочными и долговечными, а также придало им такой же комфорт, каким обладает обычная стационарная мебель. Но многие люди все еще боятся покупать себе надувные диваны и кровати в постоянное пользование и применяют их в качестве дополнительной мебели по приезду гостей или другой необходимости. В этой статье мы постараемся развеять некоторые вымыслы о надувных изделиях – они остались давно в прошлом, однако все еще продолжают влиять на решение заменить большую и тяжелую стационарную кровать на легкую и удобную надувную.

Правда о надувной мебели

Наиболее важным в приобретении надувной кровати считается правильный выбор качественного изделия, ведь от этого зависит ваш комфорт и продолжительность эксплуатации покупки. Поэтому в магазине рекомендуется открыть, надуть и проверить внимательно тот продукт, который вы решили приобрести. После покупки обязательно сохраните чек, ведь после обнаружения заводского брака вы сможете легко заменить товар в магазине.

Компании Интекс и Бествей на данный момент считаются производителями, выпускающими наиболее качественные надувные товары. Они проверяют каждое изделие на прочность и наличие брака перед тем, как выпустить его на потребительский рынок.

Какие же существуют мифы среди людей насчет надувных кроватей?

Миф 1: вся надувная мебель быстро сдувается. Вся правда заключается в том, что современному надувному изделию нужно адаптироваться к нагрузке. Поэтому первые несколько дней матрас или кровать действительно могут немного сдуваться, но после того, как они «привыкнут» к весу, таких проблем наблюдаться не будет. Чтобы максимально избежать такого неудобства, людям с большим весом рекомендуется приобретать надувную мебель, обладающую жесткой конструкцией.

Миф 2: надувные кровати недолговечны. Правда: современная надувная мебель при условии правильной эксплуатации служит до 10-15 лет. Действительно, материал из которого она состоит, легко пробить острым предметом, но даже при этом ее можно отремонтировать и пользоваться дальше.

Миф 3: надувные спальные места вредны для спины. Правда: современные надувные кровати и диваны-трансформеры обладают ортопедическими свойствами, поэтому они не только не вредны, но и полезны для тех людей, у которых есть проблемы со спиной или позвоночником.

Заключение

Надувные кровати – отличные изделия для меблирования комнаты или квартиры. Их ценовая категория намного ниже чем у обычных кроватей , что является еще одним немаловажным плюсом. Некоторые модели оснащены специальными подголовниками и подлокотниками, что придает изделию еще больший комфорт. Поэтому не бойтесь приобретать надувную продукцию от Интекс – она создана для того, что радовать вас.

02 июль 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Факты о мебели
Хочу все знать

Факты о мебели

Найти золото в стуле, как в фильме «12 стульев» можно было очень легко в начале прошлого века.
Надувные бассейны от компании
Хочу все знать

Надувные бассейны от компании "Intex-Leader"

Кто же не любит в летний жаркий день поплавать или просто поплескаться в прохладной воде. Это не только  приятно, но и полезно. Ведь, помимо освежающей процедуры, это ещё и приятное
Двухъярусные кровати Bibu
Хочу все знать

Двухъярусные кровати Bibu

Не секрет, что данные изделия приобретаются покупателями довольно часто.
Покупка современной и удобной кровати в интернет-магазине
Хочу все знать

Покупка современной и удобной кровати в интернет-магазине

Для спальни самым важным предметом мебели считается именно кровать, так как она позволяет создать все условия для комфортного и полезного сна, расслабления и получения максимального заряда бодростью
Качественная мебель из натурального дерева
Хочу все знать

Качественная мебель из натурального дерева

Делая капитальный ремонт в квартире важно предусмотреть и вопрос покупки мебели. На это не стоит экономить.
Офисная мебель Энран днепр
Хочу все знать

Офисная мебель Энран днепр

С одной стороны, современный офис не может обходиться без мягкой мебели, что обеспечит комфорт на рабочем месте, а с другой - сообщит партнерам и клиентам о статусе и положении компании.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Займ на карту с нулевым балансом без проверокУченые раскрыли загадку галактики без темной материиЧасть вторая - С чего начинается константа?Плюсы здорового питанияНа Мальдивах найдена морская вода ледникового периодаФурнитура для вышиванияСоветы, как защитить диплом на «отлично»Космическая еда


Свежие Статьи
Теперь каждый может помочь NASA в поиске новых астероидов

Теперь каждый может помочь NASA в поиске новых астероидов

«Золотой» астероид угрожает мировой экономике, заявили эксперты

«Золотой» астероид угрожает мировой экономике, заявили эксперты

Впервые удалось обнаружить формирование экзопланеты на раннем этапе

Впервые удалось обнаружить формирование экзопланеты на раннем этапе

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+